"Outlander" vor Staffel 3 Drehpause wegen dramatischer Rettungsaktion 01.02.2017 18:01 Uhr / tr

Die schottische Ortschaft Dunure ist bekannt für ihre Burgruine am Felsvorsprung und die idyllische Landschaft. Bei den "Outlander"-Dreharbeiten zu Staffel 3 brach hier jedoch das Chaos aus.

Der Grund für die Unruhe am Set von "Outlander" war eine im wahrsten Sinne filmreife Rettungsaktion. Eigentlich sollte die Burg von Dunure nur als beeindruckende Hintergrundkulisse dienen, während Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) ihr schauspielerisches Können vor der Kamera beweisen. Doch dann spielte sich bei Dunure Castle etwas höchst Gefährliches ab.

Eine 29-jährige Unbekannte verletzte sich, als sie in der Nähe der Burgruine gefährlich stürzte. Teams der Küstenwache und herbeieilende Sanitäter versuchten, sie in ein naheliegendes Krankenhaus zu transportieren. Das eigenwillige Terrain machte ihnen jedoch ein Strich durch die Rechnung. Sie konnten die junge Frau nicht erreichen. Ein Spezialteam sollte gerufen werden.

Doch das "Outlander"-Filmteam reagierte sofort, ließ den Dreh zu Staffel 3 pausieren und bot seine Hilfe an. Dank eines TV-Trucks war es nun möglich, die Frau in Sicherheit zu bringen. Mit der Unterstützung der Filmcrew wurde sie ins Ayr Hospital gebracht, ein Krankenhaus, das am Rand der gleichnamigen Stadt liegt. Ein Sanitäter lobte hiernach "Daily Record" zufolge die Arbeit der "Outlander"-Mannschaft in höchsten Tönen: "Wir sind dem Filmteam sehr dankbar, dass sie mitgedacht und ihre Hilfe angeboten haben."

Die zweite Staffel von "Outlander" feierte bereits ihre deutsche Erstausstrahlung. Nun wird energisch an Staffel 3 gearbeitet. Doch wann erscheint sie? Zwischen der Veröffentlichung von Staffel eins und zwei lagen etwa 15 Monate. "Outlander"-Fans dürfen also spekulieren: Vertraut man auf eine gewisse Regelmäßigkeit, gilt es als wahrscheinlich, dass Staffel 3 im Sommer 2017 erscheint.