"Outlander" vor Staffel 3 Endgültiger Abschied von Geillis Duncan? 07.02.2017 12:41 Uhr / or

Achtung, Spoiler! Während die Fans regelmäßig mit Neuigkeiten über die "Outlander"-Protagonisten versorgt werden, kommt über die Nebendarsteller nur wenig ans Licht – bis jetzt. Lotte Verbeek, die auch in Staffel 3 als Geillis Duncan zu sehen ist, kündigt ihre letzte Szene an.

"Danke für die tägliche Inspiration", schreibt Lotte Verbeek (34) auf Twitter, die in "Outlander" als Geillis Duncan aka Gillian Edgars zu sehen ist. In Staffel 3 wird sie offenbar ein letztes Mal in der Fantasy-Serie zu sehen sein – im sozialen Netzwerk kündigt sie jedenfalls ihren finalen Drehtag an, jedenfalls vorerst. "Für jetzt mein letzter Drehtag. Hatte einige nette Stücke zu drehen", erklärt die attraktive Kollegin von Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37).

Manch ein "Outlander"-Zuschauer wird sich vermutlich jetzt fragen, in welcher Form Geillis in Staffel 3 in Erscheinung treten wird. Denn ihr letzter Auftritt in der zweiten Season endete damit, dass sie 1968 zurück in die Vergangenheit reiste, wo sie auf dem Scheiterhaufen ihren Tod fand. Claire wollte ihre Freundin zwar warnen, doch als sie am Craigh na Dun eintraf, hatte Geillis bereits ihren Mann getötet, berührte die Steine und war verschwunden. Könnte das Serien-Alter-Ego von Lotte Verbeek also in Form eines Flashbacks auftreten?

Das kann zum aktuellen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Doch schon jetzt ist die Vorfreude bei den "Outlander"-Junkies groß, Geillis noch einmal in den neuen Folgen wiederzusehen. "Kann es kaum erwarten, dich in Staffel 3 zu sehen. Alles Gute", kommentiert eine Userin den Twitter-Post der rothaarigen Schönheit. Ein anderer Nutzer hofft indes, dass Lotte Verbeek mehr als nur einen kleinen Auftritt in der Serie hat. "'Für jetzt' – ich weiß nicht, was gefilmt wurde, aber ich hoffe, sehr viel von dir in Staffel 3 zu sehen. Fantastischer Charakter."

Es bleibt also spannend, welches Wiedersehen mit Geillis auf die Bewunderer von "Outlander" in Staffel 3 wartet. Doch nicht nur das Comeback einer alten Bekannten lässt die Fanherzen höherschlagen – auch die Reunion von Jamie und Claire gehört ganz sicher zu den Highlights in den neuen Episoden.