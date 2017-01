"Outlander" vor Staffel 3 Erster Blick auf alten Jamie 18.01.2017 14:47 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Die Stars aus "Outlander" stecken mitten in den Dreharbeiten zu Staffel 3. In Edinburgh wurden Sam Heughan und Caitriona Balfe nun beim Dreh einer ganz wichtigen Szene gesichtet: das große Wiedersehen. Dabei konnten die Fotografen einen Blick auf den gealterten Jamie erhaschen.

In Staffel 3 von "Outlander" werden 20 Jahre vergehen, ehe Jamie und Claire sich wieder in die Arme schließen können. Wie dieses Treffen aussieht, zeigen neue Schnappschüsse der "Daily Mail". Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) standen für diese bedeutungsvolle Szene vor der Kamera – und haben mit ihrem Aussehen ordentlich überrascht. Denn obwohl zwei Jahrzehnte vergangen sind, scheinen Jamie und Claire keinen Tag gealtert zu sein. Von grauen Haaren und Falten fehlt jede Spur. Lediglich die Outfits haben sich ein wenig verändert.

So trägt die "Outlander"-Beauty Caitriona Balfe ein hochgeschlossenes Dress. Zeigte sie in den ersten beiden Season noch deutlich mehr Dekolleté lässt sie in Staffel 3 augenscheinlich etwas weniger Haut blitzen. In puncto Frisur bleibt Claire aber ihrer jüngeren Ausgabe treu und hat weiterhin eine Hochsteckfrisur. Auch der ältere Jamie unterscheidet sich kaum von seinem jüngeren Serien-Alter-Ego. Wie eh und je ist er im traditionellen schottischen Gewand unterwegs.

Trotz Drehstress fand der "Outlander"-Hottie noch Zeit für ein paar Späße. Den lauernden Fotografen zwinkerte Sam Heughan beim Vorbeigehen zu. Auf einem anderen Pic kommt es endlich zur Reunion von Jamie und Claire in Staffel 3. Vor einer Kutsche führt das Serien-Traumpaar anscheinend ein sehr ernstes Gespräch. Vermutlich handelt es sich aber nicht um das erste Treffen der beiden. Denn wie Buchleser wissen, kommt es in einer Druckerei zum großen Wiedersehen.

Doch dieser Moment sei laut Caitriona Balfe schon lange im Kasten. Als sie das "Outlander"-Drehbuch für diese Einstellung in Staffel 3 gelesen habe, sei sie sehr gerührt gewesen. Die Liebes-Reunion von Jamie und Claire werde sehr emotional, versprach die Kollegin von Sam Heughan jüngst in einem Interview.