Während die Fans ungeduldig auf Staffel 3 von "Outlander" warten, darf sich der Cast über eine weitere Würdigung seiner Leistung freuen. Besonders die Damen der Erfolgsserie haben gute Karten, schon bald einen "WIN"-Award in den Händen zu halten.

So wurde unter anderem "Outlander"-Autorin Diana Gabaldon (65) für einen "WIN"-Award in der Kategorie "Herausragende Show geschrieben von einer Frau" nominiert. Dies gaben die Verantwortlichen der Preisverleihung kürzlich via Twitter bekannt. Besonders die elfte Folge der zweiten Staffel "Vengeance Is Mine" – deutscher Titel: "Rache" – hinterließ offenbar bleibenden Eindruck bei den Juroren. Die Episode glänzte mit zahlreichen erhellenden Momenten und beleuchtete intensiv die Stärke der weiblichen Charaktere angesichts einiger herber Schicksalsschläge.

Doch die Schriftstellerin ist nicht die einzige "Outlander"-Lady, die einen "WIN"-Award abstauben könnte. Auch Hauptdarstellerin Caitriona Balfe (37), die in Staffel 3 erneut in die Rolle der Zeitreisenden Claire schlüpfen wird, ist nominiert. Die schöne Aktrice könnte in der Kategorie "Herausragende Schauspielerin [in einer] Drama-Serie" geehrt werden, wie die Preisrichter zwitscherten. In der vergangenen Season der Hit-Show habe ihr Charakter den größten Verlust hinnehmen müssen, den eine Frau erleiden kann – und doch habe sie sich durch den Schmerz gekämpft und sei damit zur strahlenden Hoffnungsträgerin für ihre Zuschauerinnen geworden, die womöglich ähnliches erleben mussten.

Um die Freude des "Outlander"-Casts vollkommen zu machen, zählt auch die Serie selbst zu den möglichen "WIN"-Preisträgern der Sparte "Herausragende Drama-Serie". Das "Women's Image Network" zeichnet alljährlich die Leistungen von und für Frauen und Mädchen in der Unterhaltungsbranche aus – und ist allem Anschein nach völlig begeistert von der zweiten "Outlander"-Season. Ob Staffel 3 ebenfalls so gut ankommt? Das wird sich ab dem Frühjahr herausstellen. Dann startet die TV-Show erneut im US-Fernsehen durch.