"Outlander" vor Staffel 3 Massenansturm auf Drehort 16.01.2017

Doune Castle, das "Outlander"-Fans besser bekannt sein dürfte als Castle Leoch, muss aufwendig restauriert werden. Und das hat vor allem einen Grund: Seitdem das alte Bauwerk in der Highland-Saga vor Staffel 3 mehrfach zu sehen war, sind die Besucherzahlen rapide in die Höhe geschossen.

Nach Informationen der "The Scottish Sun" haben im letzten Jahr rund 71.000 Besucher die "Outlander"-Burg erobert. "Die Besucherzahlen in Doune haben sich in den letzten zwei, drei Jahren verdoppelt", teilte ein Sprecher von "Historic Environment Scotland" dem Blatt mit. Kein Wunder, dass dieser enorme Ansturm seine Spuren an dem Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert hinterlässt. Die Arbeiten zur Restauration haben bereits begonnen. Und diese sind auch notwendig, ist das Castle Doune doch ein beliebter Drehort für Serien und Filme.

Nicht nur die Hitserie "Outlander", die mit Staffel 3 im Sommer in die nächste Runde gehen soll, nutzte die Festung als Kulisse. Für "Game of Thrones" verwandelte sich Castle Doune in Winterfell und in Monty Pythons "Die Ritter der Kokosnuss" trug das historische Bauwerk den Namen Castle Anthrax. "[Das Castle] ist nicht nur ein kulturelles Gut, sondern auch ein wirtschaftliches Gut geworden", fasst die Quelle der "The Scottish Sun" diese Entwicklung zusammen.

Achtung, Spoiler! In Staffel 3 von "Outlander" wird jeder Gedanke an die Burg des MacKenzie-Clans jedoch vermutlich in den Hintergrund rücken. Während Jamie alias Sam Heughan (36) sich zunächst auf dem Schlachtfeld in einem blutigen Kampf behaupten muss, ist Claire aka Caitriona Balfe (37) in ihre Zeit zurück gekehrt, wo sie ihre Tochter Brianna aufzieht. 20 Jahre ziehen ins Land, bevor das "Outlander"-Traumpaar wieder zueinanderfindet. Diese Reunion soll dann allerdings umso spektakulärer werden, wie die Hauptdarsteller bereits in diversen Interviews ankündigten.