"Outlander" vor Staffel 3 Neuer Kollege von Sam Heughan enthüllt 27.01.2017 10:29 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Offenbar wächst der "Outlander"-Clan in Staffel 3 weiter an. Zahlreiche Fan-Seiten deckten via Social Media auf, welcher Charakter in der kommenden Season zu Claire und Jamie stoßen wird – und welcher Mime die Rolle zum Leben erwecken darf.

Leser der "Outlander"-Bücher haben es bereits geahnt: Yi Tien Cho, von Jamie lediglich Mr. Willoughby genannt, wird in Staffel 3 mitmischen. Autorin Diana Gabaldon (65) bestätigte das bevorstehende Auftauchen der umstrittenen Figur via Twitter. Daraufhin berichteten mehrere Fan-Accounts wie beispielsweise "Outlander Daily" via Twitter, Gary Young sei für die umstrittene Rolle des chinesischen Exilanten gecastet worden. Der Schauspieler hat bereits Serien-Erfahrung. So übernahm er erst kürzlich eine kleinere Rolle in "The Shannara Chronicles". Nun haben die Anhänger der Highland-Saga den mutmaßlichen Neuzugang am "Outlander"-Set in Edinburgh gesichtet.

Mr. Willoughby zählt nicht gerade zu den Lieblingscharakteren der "Outlander"-Fans. In den sozialen Medien hatten sie wiederholt den Wunsch vorgebracht, diesen Charakter in der TV-Version auszulassen, da sie befürchteten er könnte zu stereotypisch und diskriminierend wirken. Die Produzenten entschieden sich dennoch gemeinsam mit Diana Gabaldon, die Figur in Staffel 3 erscheinen zu lassen.

Das vermutliche Serien-Alter-Ego von Gary Young hat zunächst ein eher tragisches Schicksal. Weit weg von seiner Heimat lebt er in Edinburgh an den Docks, wo er Essen und Alkohol stiehlt. Als Jamie aka Sam Heughan (36) ihn findet, ist er dem Tod nahe. Kurzerhand nimmt Claires große Liebe den Mann unter seine Fittiche und findet in ihm einen neuen Begleiter.

Somit bleibt auch Staffel 3 von "Outlander" nah an der Romanvorlage. Die kommende Season soll auf dem dritten Band der Reihe, "Ferne Ufer", beruhen. Noch immer ist kein genauer Starttermin für die neuen Folgen bekannt, voraussichtlich soll die neue Staffel jedoch im Sommer 2017 anlaufen.