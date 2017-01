"Outlander" vor Staffel 3 Reunion von Claire und Jamie wird angespannt 09.01.2017 18:18 Uhr / or

Bald ist es so weit und Staffel 3 von "Outlander" flackert wieder über die hiesigen Mattscheiben. Doch wie es aussieht, stehen den Serienstars Jamie und Claire harte Zeiten bevor. Nach ihrer Trennung sollen sie zwar wieder vereint sein – das Wiedersehen könnte aber sehr nervenaufreibend sein.

Das jedenfalls ließ die "Outlander"-Darstellerin Caitriona Balfe (37) im Interview mit "Elle" verlauten. Während einer Pre-"Golden Globes 2017"-Party sagte sie, dass Jamie und Claire auf eine "sehr herzerwärmende und sehr liebevolle" Weise aufeinandertreffen, doch es scheint auch kompliziert zu sein.

"Man kann diese zwei nicht voneinander trennen, wirklich", leitete die Schauspielerin ihre Ausführungen ein. "Wir verbringen viel Zeit damit, uns anzuschauen, womit sich die Charaktere beschäftigen, während sie getrennt sind. Wir sehen viel aus Jamies Leben in diesen 20 Jahren und auch einiges aus Claires. Meine Geschichte setzt dort ein, wo wir am Ende von Staffel 1, Folge zwei ausstiegen. Also werden wir Tobias Menzies wiedersehen, das ist sicher keine schlechte Angelegenheit, denke ich."

Doch die innige Liebe von Claire und Jamie wird in Staffel 3 von "Outlander" auf eine harte Probe gestellt. Immerhin lässt sich die lange Zeit ihrer Getrenntheit nicht einfach so vergessen. "Es ist sehr nervenaufreibend", erklärt Caitriona im Interview. "Ich denke, jeder, der so viel Zeit von jemandem getrennt lebt, den er wirklich liebt, selbst wenn es eine Fernbeziehung ist, der hat Erwartungen, wenn man sich wiedersieht. Man hat all diese Sachen im Kopf, die man sagen möchte und eine Vorstellung davon, wie es ablaufen wird. Aber das Leben läuft nie so ab. Ich liebe das, es ist irgendwie kompliziert."

Eine andere Frage erhitzt momentan die Gemüter aller "Outlander"-Fans. Wird die Begegnung zwischen Jamie aka Sam Heughan (36) und Claire alias Caitriona Balfe heiß? "Ja, könnte sie ein wenig. Ich bin nicht gut darin, objektiv zu beurteilen, wie heiß es wirklich wird." Am 1. April dieses Jahres soll die Zeitreise-Saga mit Staffel 3 im US-amerikanischen Fernsehen in die nächste Runde gehen. Wann es in Deutschland so weit ist, bleibt weiterhin abzuwarten – einen festen Termin gibt es bislang nicht.