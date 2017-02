"Outlander" vor Staffel 3 Serienstar überrascht mit Babypic 03.02.2017 18:07 Uhr / wa

Noch steht nicht fest, wann "Outlander" mit Staffel 3 die Rückkehr ins Fernsehen feiern wird. Trotzdem gibt es immer wieder große Neuigkeiten vom Set zu vermelden. Und nun gab es offenbar sogar Nachwuchs bei einem der Stars.

David Berry, der in Staffel 3 der erfolgreichen "Outlander"-Serie die Rolle des Lord John Grey übernehmen wird, teilte vor Kurzem ein zuckersüßes Foto auf seinem Instagram-Account, das die Fans sofort in Begeisterungsstürme versetzte. Der Grund: Auf dem Bild ist nicht nur der smarte Schauspieler zu sehen, sondern auch sein kleiner Sohn Alexander, der Berichten zufolge Ende 2016 das Licht der Welt erblickte. Im Kommentar zum Bild heißt es: "Angezogen und bereit für die AACTA Awards mit meinem kleinen Bärchen."

Passend zu dem feierlichen Event hatte sich der Star aus "Outlander"-Staffel 3 in einen schicken schwarzen Anzug mit Hemd und Fliege geschmissen. Seinen Sprössling konnte er aber in Sachen Sweetness absolut nicht überbieten. Zu einem blau-weiß-gestreiften T-Shirt trug Alexander nämlich DAS Accessoire schlechthin auf seinem kleinen Baby-Köpfchen: einen Haarreif mit flauschigen Teddy-Öhrchen!

Kein Wunder, dass es für die Fans von David Berry kein Halten mehr gab. Kommentare wie, "Oh mein Gott, ich schmelze dahin bei so viel Niedlichkeit!", "Oh Gott, das ist einfach zu süß!" oder auch "… Der Papa ist aber auch nicht übel", häufen sich unter dem Post.

Wie viel Zeit David Berry allerdings in den nächsten Wochen zum Kuscheln mit seinem kleinen Alexander bleibt, ist fraglich. Immerhin soll "Outlander" in absehbarer Zeit in Staffel 3 starten – was wiederum bedeutet, dass der Cast gerade auf Hochdruck filmen dürfte, um die kommenden Episoden in den Kasten zu bringen. Aber vielleicht besucht seine Frau Kristina Tesic den Star und seine Kollegen Sam Heughan (36) und Caitriona Balfe (37) ja auch mal mit dem süßen Sprössling am Set.