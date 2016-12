"Outlander" vor Staffel 3 Verrückte Pläne für die Serie 22.12.2016 13:11 Uhr / cb

Noch stehen die "Outlander"-Stars Sam Heughan und Caitriona Balfe für Staffel 3 vor der Kamera, doch schon jetzt kursieren Gerüchte, dass die romantische Fantasy-Serie eine weitere Fortsetzung bekommt. Eine fünfte Season sei so gut wie sicher, lautet der verrückte Plan.

Noch ist Staffel 3 von "Outlander" gar nicht gestartet, schon beginnt die Pre-Production für die vierte Season. Die Serien-Macher gaben Anfang des Jahres bekannt, dass neben Staffel 3 auch eine vierte gedreht wird. Doch nun wollen sich die kreativen Köpfe hinter der Romanverfilmung von Diana Gabaldon (64) offenbar selbst übertreffen: Eine fünfte Season könnte laut "Cartermatt" pünktlich zum Start der neuen Folgen angekündigt werden.

Eine ziemlich verrückte Idee, denn eigentlich hängt eine Serien-Verlängerung davon ab, wie die Fans auf die Episoden reagieren. Doch die "Outlander"-Produzenten scheinen sich ihrer Arbeit offenbar ziemlich sicher. "Selbstbewusstsein" lautet daher auch das Stichwort, schreibt das Portal. Die Showrunner scheinen aber nicht nur großes Vertrauen in die Zuschauer zu haben, es könnte auch sinnvoll sein, schon während Staffel 3 auf die Suche nach neuen Drehorten zu gehen.

Denn Jamie und Claire werden während ihrer Flucht nach Amerika in Staffel 3, zuvor in der Karibik stranden. Als Schauplatz dient allerdings Südafrika, wie vor Kurzem berichtet wurde, was vermutlich finanzielle Gründe haben könnte. Hat nun also die Suche nach dem perfekten Amerika-Set begonnen? Bislang haben die Bühnenbildner von "Outlander" stets einen hervorragenden Job geleistet und jede Szene bis ins kleinste Detail geplant. Das soll natürlich auch in den nachfolgenden Seasons der Fall sein.

Ob eine fünfte Season tatsächlich schon in den Startlöchern steht, wird sich mit Sicherheit schon bald klären. Doch zuvor darf sich die Fangemeinde von "Outlander" erst einmal auf Staffel 3 und 4 freuen. Dort werden Jamie und Claire zunächst getrennt voneinander sein – ein Happy End gibt es dennoch.