"Paranoia"-Star Liam Hemsworth genervt? Miley Cyrus redet ohne Ende 21.01.2017 12:16 Uhr / cb

Wie hält "Paranoia"-Mime Liam Hemsworth das nur aus? Seine Herzdame Miley Cyrus soll einen Tick haben, der einem die Ohren brennen lässt. Schaltet der Hollywood-Beau bei der Quasselstrippe etwa auf Durchzug?

Die Spekulationen halten sich wacker: Skandalnudel Miley Cyrus (24) und "Paranoia"-Darsteller Liam Hemsworth sollen sich während der weihnachtlichen Feiertage das Jawort gegeben haben. Aber kann es wirklich sein, dass die "Wrecking Ball"-Hitmakerin, die ihr (Privat-)Leben und ihre Gefühle offen in den sozialen Medien teilt, mit so einer tollen Nachricht hinter dem Berg hält?

Im Freundeskreis gilt Miley Cyrus als echte Quasselstrippe. Kumpel Wayne Coyne (56) sagt der britischen "Sun": "Sie liebt es wirklich zu singen und sich selbst zu hören und sie redet und redet. Es ist erstaunlich, wenn sie erst einmal loslegt." Die beiden Musiker arbeiten aktuell an gemeinsamen Tracks. Der "The Flaming Lips"-Leader hält große Stücke auf die 24-Jährige: "Sie ist klug und verrückt zugleich."

Es bleibt jedoch die Frage: Wie hält es "Paranoia"-Star Liam Hemsworth mit Miley Cyrus aus, wenn sie wirklich unaufhörlich wie ein Wasserfall redet und quatscht und sabbelt und plappert? Das muss doch auf Dauer nerven. Aber wie heißt es so schön in Beziehungsratgebern: Man(n) muss sich an die Ticks seines Partners gewöhnen, statt sich künstlich über sie zu ärgern und unnötig Lebenszeit zu verschwenden.

Musik-Buddy Wayne Coyne, scheint selbst auch nicht mit Worten zu sparen und nennt gleich eine weitere Eigenschaft, die ihm an Miley Cyrus aufgefallen ist – und wegen der das Herz von Liam Hemsworth wohl so sehr für sie schlägt: Der einstige "Hannah Montana"-Star ist trotz der erfolgreichen Musikkarriere auf dem Boden geblieben.

"Wenn man mit ihr unterwegs ist, müsste man eigentlich 20 Assistenten und Limousinen erwarten. Aber es ist nichts von alledem", so Coyne. Sie gäbe einem nicht das Gefühl, mit einem Promi unterwegs zu sein.