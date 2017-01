Paris Jackson spricht über den Tod ihres Vaters Michael 25.01.2017 12:11 Uhr

Paris Jackson hat sich bislang nie zu dem Tod ihres Vaters Michael geäußert. Doch nun bricht sie ihr Schweigen. Was sie zu sagen hat, erfahrt ihr im Video.

Paris Jackson äußert sich zum ersten Mal zum Tod ihres Vaters Michael. Und ihre Worte sind ganz schön hart. Ihrer Meinung nach wurde der King of Pop umgebracht.

Michael Jackson starb 2009

Am 25. Juni 2009 starb der legendäre Sänger mit nur 50 Jahren an einer akuten Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol. Sein Leibarzt Conrad Murray wurde daraufhin wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und zu vier Jahren Haft verurteilt. Paris Jackson beschuldigt aber noch jemand anderen, am Tod ihres Vaters Schuld zu sein.