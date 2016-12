"Passengers"-Star Jennifer Lawrence Interview-Abbruch wegen Sex-Fragen 22.12.2016 15:51 Uhr / lm

Jennifer Lawrence ist eigentlich für ihren derben Humor bekannt. Doch als die "Passengers"-Schauspielerin live im Radio auf ihr Erotikleben angesprochen wurde, stieß die Schauspielerin jetzt an ihre Grenzen und sah rot.

Seit Wochen rührt Jennifer Lawrence (26) gemeinsam mit ihrem Co-Star Chris Pratt (37) für den Film "Passengers" die Werbetrommel. Dabei liefern sich die beiden Schauspieler gerne öffentliche, neckische Schlagabtausche und vor allem Jennifer sorgt mit ihrer lockeren Art für Lacher. Während eines Radio-Interviews, das Sophie Monk (37) and Matty Acton vom australischen Sender KIIS FM nun per Telefon mit ihr führten, machte die "Passengers"-Schönheit jetzt aber kurzen Prozess. Die Moderatoren fragten den "Tribute von Panem"-Star nämlich: "Welcher war der abenteuerlichste Ort an dem du Sex hattest?" Kurz darauf war die Schauspielerin aus der Leitung verschwunden.

Da die Moderatoren dann offen über ihre eigenen sexuellen Erfahrungen plauderten, merkten sie erst einen Moment später, dass "Passengers"-Heldin Jennifer Lawrence als auch Chris Pratt nicht mehr am Telefon waren. Auf ein verwirrtes "Hallo?" von Matty Acton meldete sich ein Manager live zu Wort und meinte: "Danke Leute. Wir haben euch schon abgewickelt."

Dass Jennifer Lawrence das Gespräch ohne ein Wort abgebrochen hatte, schien die Moderatoren kalt erwischt zu haben. Matty fragte noch nach: "Können wir für unsere Hörer noch auf Wiedersehen sagen oder sind sie weg?" Doch für die Moderatoren gab es keine zweite Chance mehr, das Team der "Passengers"-Hauptdarsteller Jennifer Lawrence und Chris Pratt stellte klar: "Sie sind weg." Daraufhin brachen die Moderatoren der Sendung einen kleinen Streit vom Zaun. "Wir wurden abgewürgt", erklärte Matty Acton den Zuhörern und raunzte dann Sophie an: "Was hast du getan?" Sophie Monk meinte daraufhin: "Uns lief die Zeit davon und ich habe die Zeit für dumme Fragen verschwendet. Ich habe nur interessante Fragen gestellt. Das ist alles, was ich tat."

Offenbar fand "Passengers"-Schauspielerin Jennifer Lawrence die Fragen der Moderatoren weder witzig noch spannend. Zu dem Vorfall hat sie sich nicht mehr öffentlich geäußert. Am 21. Dezember ist die Science-Fiction-Romanze "Passengers" in den amerikanischen Kinos angelaufen und erscheint am 5. Januar auch in Deutschland.