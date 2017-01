"Passengers"-Star Jennifer Lawrence Nach wie vor in Darren Aronofsky verknallt 03.01.2017 13:07 Uhr / lm

Heimliche Liebe? Ihre angebliche Beziehung zu Darren Aronofsky hält "Passengers"-Darstellerin Jennifer Lawrence bisher unter Verschluss. Doch an Silvester wurden beide beim romantischen Spaziergang im Central Park gesichtet.

Selten dürfen sich Fans über gemeinsame Auftritte von "Passengers"-Mimin Jennifer Lawrence (26) und Darren Aronofsky (47) freuen. Die angebliche Romanze der beiden Stars ist schließlich auch noch taufrisch: Erst seit August werden die beiden miteinander in Verbindung gebracht. Anfang November wurden der Hollywood-Star und der "Black Swan"-Regisseur dann erstmals gemeinsam gesehen. Offiziell gemacht haben beide ihre Beziehung bislang nicht, aber in einem Interview mit "Vanity Fair" kam Jennifer Lawrence aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

"Er ist ein Visionär", erklärte sie dem Magazin vergangenes Jahr. Nach ihrem Science-Fiction-Film "Passengers" stand eine Zusammenarbeit zwischen Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky für den Film "Mother" auf dem Programm. In dem Horrorstreifen agierte sie unter anderem an der Seite von Javier Bardem (47) und Michelle Pfeiffer (58). Bei den Dreharbeiten im vergangenen Sommer in Montreal soll es Medienberichten zufolge dann zwischen den beiden gefunkt haben.

Darren Aronofsky ist der erste Mann, mit dem Jennifer Lawrence in Verbindung gebracht wird, nachdem ihre Beziehung zu Co-Star Nicholas Hoult (27) zerbrach und ihr eine Liebschaft mit Coldplay-Sänger Chris Martin (39) nachgesagt wurde

An Silvester streiften die zwei jedenfalls ganz entspannt durch den Park. Mit dabei war der kleine Chihuahua Pippi, der mit einem kleinen Jäckchen gegen die eisige Kälte geschützt wurde. Auch Jennifer Lawrence und Darren Aronofsky hatten sich dick eingemummelt und trugen neben warmen Jacken, auch Mützen und Sonnenbrillen. Ob die beiden am Abend noch kräftig gefeiert haben?

Eigentlich outete sich Jennifer Lawrence bei Seth Meyers (43) Neujahrsspezial als Silvester-Gegnerin: "Ich hasse es, ich hasse Silvester." Und weiter: "Ich habe das Gefühl, dass jeder einer guten Zeit hinterherjagt." Angeblich wurde die Schauspielerin auch noch nie Schlag Mitternacht geküsst, verriet sie. Ob sich das wohl mit Darren Aronofsky geändert hat?