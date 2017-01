"Passengers"-Star Jennifer Lawrence Paul Rudd ist bester Freund fürs Leben 06.01.2017 11:35 Uhr / am

Wie süß: "Passengers"-Darstellerin Jennifer Lawrence plauderte in der Show "Chelsea" munter über ihren Werdegang. Dann enthüllte sie sogar, an welchem persönlichen Moment sie ihren Karrieredurchbruch festmacht. Und der hat ausgerechnet mit Paul Rudd zu tun.

Wer hätte das gedacht? "Passengers"-Mimin Jennifer Lawrence (26) darf zwar stolz einen "Oscar" ihr Eigen nennen, doch dieser Moment verblasst offenbar im Vergleich zu einem anderen Erlebnis. Am Freitag fragte Moderatorin Chelsea Handler (41) die Schauspielerin in ihrer Show: "Wann hattest du in deiner Karriere das Gefühl, dass du wirklich erreicht hattest, was du dir vorgenommen hattest?" Keine ungewöhnliche Interview-Frage, doch die Antwort von Jennifer Lawrence dürfte überraschen. Prompt erklärte sie nämlich: "Als Paul Rudd mir sagte, dass er immer dachte, wir würden für immer Freunde sein."

Offenbar ein bedeutender Augenblick für Jennifer Lawrence, denn weiter erzählt sie: "Wenn die Leute zurücksehen und sich fragen werden, was passiert ist, wann hat sie sich verändert, wann alles zerstört wurde, wird das genau hier sein, in diesem Moment, weil ich immer Paul Rudd angeschaut und gedacht habe, dass wir Freunde sein würden."

Ob diese Aussage ganz ernst gemeint ist? Schließlich hat es Jennifer Lawrence faustdick hinter den Ohren und ist für jeden Spaß zu haben. Das dürfte inzwischen auch "Passengers"-Co-Star Chris Pratt (37) mitbekommen haben. Mit dem lieferte sich doe Schauspielerin im Dezember ein witziges Battle: Während der Pressetour für den gemeinsamen Film "Passengers" nahm Chris Pratt einige Selfies auf, auf denen Jennifer Lawrence entweder nur halb oder nur von hinten zu sehen ist. Das ließ die "Golden Globe"-Gewinnerin nicht auf sich sitzen und schlug zurück.

Während eines Besuches in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show rannte sie zum Hollywood-Boulevard, wo ein Bus mit einem großen Plakat für den "Passengers"-Film vorfuhr: Mit einer Spray-Dose machte sie sich dann am Gesicht von Chris Pratt zu schaffen. Der Moderator und sein Assistent eilten zu Hilfe – gemeinsam nahmen sie so augenzwinkernd Rache.