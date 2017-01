"Passengers"-Star Jennifer Lawrence Schon wieder ungeküsst ins neue Jahr 02.01.2017 12:47 Uhr / or

Jetzt per E-Mail teilen

In "Passengers" und ihren anderen Filmen mangelt es nicht an heißen und/oder romantischen Küssen für Jennifer Lawrence, doch im wahren Leben muss die Beauty wohl öfter mal ohne die zärtlichen Liebesbekundungen auskommen – vor allem am Neujahrsabend.

Zumindest verriet "Passengers"-Star Jennifer Lawrence (26) das gerade im Interview mit Seth Meyers (43) und lieferte den Beweis direkt mit, denn: Sie verbrachte den Neujahrsabend zu Gast im Neujahrs-Spezial der "Late Night with Seth Meyers"-Show und feierte damit einmal mehr ungeküsst ins neue Jahr. Passend zu dem festlichen Anlass trug J.Law ein schickes Outfit, bestehend aus schwarzer Hose, cremefarbenem Tanktop mit Paillettenmuster und schwarz-gold-gemusterten Highheels. Die langen blonden Haare waren zu leichten Wellen gestylt und fielen der "Passengers"-Actress locker über die schlanken Schultern.

"Ich hasse Neujahr. Ich habe das Gefühl, dass jeder auf der Jagd nach einer guten Zeit ist", erklärte die "Passengers"-Darstellerin und stellte weiter fest: "Ich glaube, ich wurde noch nie an Neujahr geküsst. Ich glaube, ich hatte noch nie so richtig Spaß. 'Harry und Sally' hat mir Neujahr für den Rest meines Lebens verdorben." Mit der Anspielung auf den romantischen Neujahrs-Kuss zwischen Meg Ryan (55) und Billy Crystal (68) erntete Jennifer Lawrence prompt ein mitfühlendes "Ohhhh" vom Publikum, das sie gewohnt sarkastisch mit "Oh ja, ich Ärmste!" kommentierte.

Doch das war noch lange nicht alles, worüber sich Jennifer Lawrence an diesem Abend beschwerte. Dem mitfühlenden Publikum erklärte die aktuell in "Passengers" ihre Schauspielkünste unter Beweis stellende Aktrice, dass sie nicht nur Neujahrsabende, sondern auch Stunts hasse. "Nach 'Die Tribute von Panem' dachte ich mir: 'Pfeif drauf. Ich bin in meinem Wohnwagen, außer ihr braucht mich wirklich dringend.'" Der Grund: "Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit, ich habe Angst, ich bin paranoid."

Zum Glück ließ sich J.Law dadurch nicht davon abhalten, auch in "Passengers" wieder durch spektakuläre Auftritte zu glänzen.