Jennifer Lawrence ist bekannt dafür, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Doch eine ganz bestimmte Frage hat die "Passengers"-Aktrice nun zum Erröten und Schweigen gebracht.

Als es um Sex mit Frauen ging, gab sich "Passengers"-Beauty Jennifer Lawrence (26) am Montagabend in der Show "Watch What Happens Live" noch ziemlich offen: "Ich habe mich schon immer ziemlich zu Männern hingezogen gefühlt. Ich habe nie dieses Durcheinander gespürt", gestand die Schauspielerin.

Doch ihre Aufgeschlossenheit änderte sich, als Moderatorin Sassi Schroeder (28) von Jennifer Lawrence wissen wollte, von wem sie im Jahr 2016 den besten Kuss erhalten hat. Die "Passengers"-Darstellerin wurde daraufhin ungewohnt kleinlaut, lief rot an und machte ein paar Blubberblasen in ihr Getränk. Dann stammelte sie lediglich: "Äh, ich kann es nicht sagen. Ich verweigere die Aussage." Anschließend versuchte Jen von der Frage abzulenken, indem sie unmittelbar darauf dem Moderator ein unmoralisches Angebot machte. "Wenn du mich noch vor Silvester küsst, dass bist du es!", scherzte die hübsche Blondine.

Möglicherweise rührt Jennifer Lawrences Verlegenheit daher, dass sie kein Wort über Darren Aronofsky (47), ihren aktuellen Freund verlieren wollte. Offiziell ist eine Beziehung zwischen dem "Black Swan"-Regisseur und der "Passengers"-Schönheit zwar bislang noch nicht bestätigt, allerdings wurden die beiden schon Anfang November Händchen haltend und küssend in New York gesichtet. Dabei schien den beiden der Altersunterschied von immerhin 21 Jahren alles andere als etwas auszumachen.

Erste Gerüchte darüber, dass die beiden miteinander liiert sind, kamen bereits im Oktober auf. Jennifer Lawrence und der Darren Aronofsky, der aus seiner früheren Beziehung zu Rachel Weisz (46) einen zehnjährigen Sohn hat, haben sich im Sommer 2016 bei den Dreharbeiten zum Drama "Mother" kennengelernt. In diesem steht die "Passengers"-Kollegin von Chris Pratt (37) gemeinsam mit Javier Bardem (47) und Michelle Pfeiffer (58) vor der Kamera.