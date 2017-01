Pietro Lombardi nach Trennung von Sarah Mit neuer Musik ins Jahr 2017 02.01.2017 15:17 Uhr / tr

Im Jahr 2016 machte Pietro Lombardi vor allem aufgrund seiner Trennung von Sarah von sich reden. Das soll sich jetzt ändern: Er will wieder musikalisch durchstarten und das machen, wofür ihn "der liebe Gott auf die Welt geschickt" hat.

Schluss mit den Dramen, Pietro Lombardi (24) will wieder regelmäßig hinter das Mikrofon treten und mit seiner Stimme die Massen ergreifen. Das verkündete der "DSDS"-Sieger jetzt auf Facebook und bewarb gleich seine neue Single "Mein Herz". In dem Lied besingt er das Verhältnis zu seinem Sohn Alessio (1). "Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß zwar nicht so viel, aber du machst Papa stolz", heißt es darin.

Das Besondere: Mit dem Song will er nicht nur einen Strich unter das Drama mit Sarah ziehen, seine Fans erreichen und seinen Sohn stolz machen, sondern auch krebskranken Kindern helfen. Auf Facebook schreibt Pietro Lombardi zu dem Cover seiner Single: "Die kompletten Einnahmen werden zu 100 Prozent an herz- und krebskranke Kinder gespendet. Ich hoffe, zusammen erreichen wir was Tolles." Zudem will er endlich bewirken, dass das Gerede um ihn und seine Noch-Ehefrau Sarah Lombardi (24) ein Ende findet. Am Neujahrstag postete der junge Vater ein Video mit dem Titel "Jetzt reicht es mir". Darin wendet er sich an seine Anhänger und betont, dass er sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben konzentrieren wolle.

"Jetzt im Jahr 2017 habe ich mir viel vorgenommen. [...] Ich war im Studio und habe das gemacht, wofür mich der liebe Gott auf die Welt geschickt hat: Musik." Zu "Mein Herz" führt er aus: "Ich habe jetzt zusammen mit meinem Superteam einen Song geschrieben, wo ich all meine Gefühle reingepackt habe, wie es mir geht. Die Message des Songs ist einfach: Keiner ist alleine von euch. Egal was ist, es ist immer jemand da, der an euch glaubt." Ab dem 6. Januar ist der Song digital erhältlich.