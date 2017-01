Prinz Harry schwer verliebt Abenteuerurlaub mit Meghan Markle geplant 17.01.2017 13:33 Uhr / tr

Die Romanze von Prinz Harry und Meghan Markle wird offensichtlich ernst. Angeblich schmiedet das Paar bereits gemeinsame Pläne für die Zukunft – dem ersten gemeinsamen Urlaub sollen noch mehrere Abenteuer-Trips folgen.

Mit Meghan Markle (35) könnte Prinz Harry (32) endlich die Frau fürs Leben gefunden haben. Im Herbst des vergangenen Jahres machte der Royal die Beziehung mit der Schauspielerin offiziell, Anfang 2017 brachen die Turteltauben Berichten zufolge in ihren ersten gemeinsamen Urlaub nach Norwegen auf. Und die Reise verlief offenbar so entspannt, dass viele weitere folgen sollen.

"Meghan ist seit der Rückkehr aus Norwegen auf Wolke sieben", wusste ein Informant "Us Weekly" aus dem Seelenleben der "Suits"-Aktrice zu berichten. Und weiter: "Norwegen war fantastisch. Es war das erste Mal, dass sie etwas in dieser Art zusammen gemacht haben, und sie wollen definitiv noch mehr Abenteuer-Trips zusammen machen. Sie sind so verliebt ineinander." Bevor sich die royalen Turteltauben ins nächste Abenteuer stürzen, lassen sie es aber offenbar erst einmal ruhig angehen. Wie eine andere Quelle dem Portal steckte, "chillen" der Prinz und die Aktrice aktuell in Harrys Nottingham Cottage im Kensington Palast und "genießen faule Tage zusammen".

Ganz so faul sind die Tage für Prinz Harry und Meghan Markle in London aber offensichtlich nicht. Denn nach dem Urlaub in Norwegen soll das Mitglied des britischen Königshauses seine neue Freundin noch weiteren Familienmitgliedern vorgestellt haben: Kate Middleton (35) und Prinzessin Charlotte (1). Herzogin Kate sei für das Treffen extra aus Norfolk nach London gereist. Und wie es aussieht, hat es sich gelohnt: Laut einem Informanten der britischen Zeitung "The Sun" verstanden sich die Damen bei ihrer ersten Begegnung prächtig: "Das Treffen verlief wirklich gut und Meghan war sehr erfreut, sie kennenzulernen."