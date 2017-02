Prinz Harry und Meghan Markle Pärchen-Debüt auf Pippas Hochzeit? 06.02.2017 10:20 Uhr / or

Prinz Harry und Meghan Markle schweben offensichtlich auf Wolke sieben. Bald könnten sie den nächsten Schritt wagen und offiziell als Paar auftreten – bei der Hochzeit von Pippa Middleton.

Schon lange macht Prinz Harry (32) kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe zu Meghan Markle (35). Vor Monaten bereits machte das Mitglied der Royal Family die Beziehung zur Schauspielerin in einem Twitter-Statement offiziell, kurz vor Weihnachten wurden sie dann zusammen beim Kauf des Weihnachtsbaums in London gesichtet. Vergangene Wochen lichteten sie Fotografen Hand in Hand in der britischen Metropole ab, nachdem sie von einem gemeinsamen Dinner kamen. Nur bei einem offiziellen Ereignis sind die Turteltauben bislang nicht als Paar aufgetreten. Das könnte sich Gerüchten zufolge bei der Hochzeit von Pippa Middleton (33), der jüngeren Schwester von Kate Middleton (35), ändern.

"Harry und Meghan sind wahnsinnig verliebt und er möchte das nicht länger vor der Welt verbergen", wusste ein Informant "Daily Star" aus dem Liebesleben des Prinzen zu berichten. "Er ist eng mit Pippa befreundet und hat eine Einladung zu ihrer Hochzeit bekommen. Und er kommt offensichtlich mit Begleitung." Bei der Begleitung von Prinz Harry könnte es sich mutmaßlich um seine Freundin Meghan Markle handeln. "Harry ist sich sicher, dass er Meghan mitnehmen will." Ob der Schwager von Kate Middleton tatsächlich mit der "Suits"-Darstellerin bei der Hochzeit auftaucht, dürfte sich spätestens im kommenden Mai zeigen, dann findet die Trauung von Pippa Middleton und James Matthews (41) vermeintlich statt.

Unabhängig davon sollen Prinz Harry und Meghan Markle bereits den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben, angeblich wohnt sie schon fast bei ihm: "Sie wohnen praktisch schon zusammen. Sie kocht für ihn, er geht zum Sport und sie genießen es, Zeit zusammen zu verbringen", steckte jüngst eine Quelle "The Sun".