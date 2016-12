Prinz Harry und Meghan Markle Queen segnet Beziehung ab 22.12.2016 11:01 Uhr / cb

Prinz Harry und Meghan Markle sind das neue Traumpaar der britischen Königsfamilie – ganz zur Freude vieler royaler Fans. Selbst die Queen soll ganz entzückt von der Wahl ihres Enkels sein.

Prinz Harry (32) schwebt mit seiner neuen Freundin, Meghan Markle (35), offensichtlich auf Wolke sieben. Seit November ist die Beziehung des Paares offiziell, kürzlich wurden der Prinz und die schöne Schauspielerin gemeinsam beim Kauf des Weihnachtsbaums in London gesichtet. Diversen Informanten zufolge soll es den beiden ernst sein – und jetzt haben sie angeblich auch den Segen von Queen Elizabeth II. (90). "Sie ist begeistert, Harry in einer liebevollen Beziehung sehen", erklärte eine Quelle von "Us Weekly".

Die Monarchin selbst habe Meghan Markle zwar noch nicht persönlich kennengelernt, dennoch unterstütze sie die Beziehung ihres Enkels voll und ganz. Und der Informant des Magazins schaut bereits in die Zukunft des Paares. Er glaubt, dass Prinz Harry und die "Suits"-Darstellerin schon bald ihre Verlobung bekannt geben könnten: "Ich kann mir vorstellen, dass sie sich im Frühjahr verloben. Er ist total verknallt." Ob im kommenden Jahr vielleicht sogar die Hochzeitsglocken in der britischen Königsfamilie läuten?

Zunächst müssen Prinz Harry und Meghan Markle aber offenbar eine Zeit lang ohneeinander auskommen. Nach einer gemeinsamen Woche in der britischen Hauptstadt flog die Schauspielerin Berichten zufolge am Wochenende in ihre Heimat zurück, während der Prinz in Großbritannien blieb, um Weihnachten mit der Queen und dem Rest der Familie traditionell in Sandringham zu verbringen. Silvester planen die Turteltauben aber angeblich wieder gemeinsam, wie jüngst ein Informant "Daily Star" zu berichten wusste. Wo sie den Jahreswechsel zusammen feiern wollen, sei aber nicht bekannt.