Prinz Harry und Meghan Markle Verlobung noch in diesem Jahr? 12.01.2017 17:49 Uhr / es

Prinz Harry und Meghan Markle sind das neue Traumpaar der britischen Königsfamilie. Doch wie ernst ist es den Turteltauben eigentlich? Angeblich sehr ernst. Bereits in diesem Jahr könnten der Prinz und die Schauspielerin ihre Verlobung bekannt geben, heißt es.

Verliebt, verlobt, verheiratet? Genau so könnte es bei Prinz Harry (32) und Meghan Markle (35) in naher Zukunft kommen. Das glaubt zumindest ein anonymer Bekannter des Paares, wie "E! News" berichtet. Demnach soll der britische Royal ganz vernarrt in seine Freundin sein und bereits für die gemeinsame Zukunft planen: "Harry ist wirklich verliebt. Sie führen eine sehr ernste Beziehung." Und so käme es für Freunde des Paares nicht überraschend, wenn Harry noch in diesem Jahr um die Hand der "Suits"-Darstellerin anhalten würde, wie der Informant noch hinzufügte.

Ob in der Royal Family in diesem Jahr vielleicht sogar noch die Hochzeitsglocken läuten, steht aber noch in den Sternen. Die erste Bewährungsprobe für die Beziehung haben Meghan Markle und Prinz Harry offenbar schon hinter sich. Nachdem sie Weihnachten nicht zusammen sein konnten, sollen sie laut "Hollywood Life" nach Neujahr zusammen nach Norwegen geflogen sein, um das erste Mal gemeinsam Urlaub zu machen. Der Prinz habe versucht, während der Reise mit seiner Liebsten alles so romantisch wie möglich zu gestalten. So wollten sie dort auch das Polarlicht bewundern.

Prinz Harry und Meghan Markle werden seit dem Herbst 2016 miteinander in Verbindung gebracht, im November machte er die Beziehung in einem Statement via Twitter offiziell. Kurz vor Weihnachten wurden sie dann erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, in London kauften sie zusammen einen Weihnachtsbaum.