"Purpose"-Star Justin Bieber Von diesem Model nicht erkannt 20.01.2017 15:24 Uhr / es

"Purpose"-Sänger Justin Bieber ist ein echter Weltstar, der kaum unerkannt durch die Gegend laufen kann. Model Hana Nitsche hatte bereits das Vergnügen, den Mädchenschwarm persönlich zu treffen – und erkannte ihn nicht.

Von der Begegnung mit dem "Purpose"-Star, um die sie vermutlich Fans in aller Welt beneiden, berichtete Hana Nitsche (31) nun im Gespräch mit "Promiflash" bei der Präsentation ihrer Kampagne für "Freaky Nation" im Rahmen der "Fashion Week" in Berlin. Justin Bieber (22) saß demnach neben ihr am Tisch und sie seien einander vorgestellt worden. Doch in dem Moment hatte sie keine Ahnung, wem sie da die Hand gibt: "Und dann schüttle ich die Hand und denke so: 'Moment, den kennst du doch irgendwoher.' Und danach: 'Oh mein Gott, das war ja Justin!'"

Doch was wäre passiert, wenn die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin gleich erkannt hätte, wem sie da vorgestellt wurde? Wäre sie dann nervös geworden oder hätte vor Begeisterung angefangen zu kreischen? Nein, das alles wäre wohl nicht passiert. Denn wie Hana Nitsche weiter verriet, gehöre sie nicht zu denjenigen, die bei der Begegnung mit Stars wie "Purpose"-Interpret Justin Bieber total ausflippen. Diese seien "ja auch ganz normal irgendwie", erklärte das Model dem Portal im Interview weiter. "Die kochen auch nur mit Wasser und die mussten sich auch erst mal hocharbeiten. Ich habe eher Respekt vor ihrer Leistung und vor dem, was sie geschaffen haben."

Seit ihrer Teilname bei "Germany's Next Topmodel" ist Hana Nitsche ein gefragtes Model und selbst prominent. Erst vor Kurzem erzählte die Brünette "Gala" von ihrem Leben in New York und der Begegnung mit Weltstars: "Da trifft man auch mal auf Beyoncé und Jay Z an einem Nachbartisch in einem Club. Oder Justin Bieber, der sich einfach bei mir vorstellt. Wenn man in dieser Szene einmal drin ist, wird man immer wieder eingeladen und trifft auf dieselben Leute. "