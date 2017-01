"Quantico" in Staffel 2 Miranda lässt die Bombe platzen 24.01.2017 16:26 Uhr / am

Achtung, Spoiler! Nach der jüngsten Folge von Staffel 2 stehen die "Quantico"-Fans in den USA noch immer unter Schock. Schuld daran ist ein dramatischer Cliffhanger, der einige Fragen aufwirft: Auf welche Seite wird es Alex Parrish verschlagen? Und was heckt Miranda wirklich aus?

"Quantico" hat es wieder einmal geschafft. Auch in Folge 9 von Staffel 2 lauerten einige überraschende Wendungen, die die Anhänger erneut völlig verwirrten. Am Ende einer turbulenten Episode entließ Hannah Alex in dem Wissen, dass nur die Serien-Heldin die knifflige Situation lösen kann. Doch kaum ist die dunkelhaarige Beauty raus, ist auch Miranda verschwunden. Letztere steigt kurzerhand zu Alex in den Wagen. Das Nächste, was die Zuschauer hören, sind Mirandas unheilvolle Worte: "Ich bin einer der Terroristen und nach dieser Konversation, die wir haben werden, wirst du auch einer sein."

Ein Statement, das nicht nur die Zuschauer, sondern auch Alex geschockt zurücklässt, wie Mimin Priyanka Chopra (34) im Interview mit "Hollywood Life" festhält. "Miranda war jemand, der ein Mentor für Alex war. Jemand, mit dem und für den sie gearbeitet hat. [Ausgerechnet] Miranda jetzt in dieser Situation zu sehen, haut Alex noch mehr um, denke ich", so die Aktrice. "Sie hat keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ihr ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt."

Trotz allem dürfte Alex auch in Staffel 2 nicht ruhen, bis sie die Dinge in Ordnung gebracht hat, schätzt die "Quantico"-Mimin ihr Serien-Alter-Ego ein. "Ihr einziger Fokus und [ihr einziges] Ziel im Leben ist, ihr Land zu beschützen", so Chopra. "Ich denke, sie wird tun, was auch immer nötig ist. Sie ist diese Art von Mensch." Ob Alex sich zu diesem Zweck auch den Terroristen anschließen wird, verrät die neue "Baywatch"-Schurkin jedoch nicht.