"Quantico"-Star Priyanka Chopra Erstes Statement nach Unfall am Set 16.01.2017 10:20 Uhr / lm

Nach einem Unfall am Set von "Quantico" machten sich die Fans der Hitserie große Sorgen um Priyanka Chopra. Nun meldete sich die schöne Aktrice, die sich noch von ihrer Kopfverletzung erholt, erstmals bei ihren aufgewühlten Anhängern – und gab Entwarnung.

Sie werde wieder fit werden, ließ die "Quantico"-Mimin ihre Fans via Twitter wissen und bedankte sich inständig für die Welle der Anteilnahme, die sie im Krankenhaus erreichte. Die Schauspielerin sei allen sehr dankbar, die an sie gedacht und ihr gute Besserung gewünscht haben. "Ich werde okay sein und ich freue mich darauf, wieder zurück an die Arbeit zu gehen, sobald ich kann. Viel [Liebe]", zwitscherte Priyanka Chopra (34) aus ihrer Zwangspause.

Die dunkelhaarige Beauty verletzte sich vor wenigen Tagen bei einem Stunt während der Dreharbeiten zu "Quantico". Die TV-Heldin rutschte aus und schlug mit ihrem Kopf hart auf, woraufhin sie laut ihrem Sprecher umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort sei sie von Ärzten untersucht und noch am selben Tag wieder entlassen worden, wie das Klatschportal "Hollywood Life" zu vermelden weiß. Nun würde Priyanka Chopra sich auf Anraten der Doktoren zu Hause ausruhen, um dann gestärkt zum Dreh der Erfolgsshow zurückzukehren.

Die Produktion der neuen "Quantico"-Folgen scheint aufgrund des Unglücks am Set jedoch keinesfalls unterbrochen worden zu sein. Der Rest des Casts steht unermüdlich weiter in New York vor der Kamera und besuchte am 13. Januar sogar ein Presse-Event – allerdings ohne Priyanka Chopra. Bleibt zu hoffen, dass die gebürtige Inderin schon bald wieder gänzlich gesund ist und weiterhin als toughe Fernsehagentin für reichlich Trubel sorgt.