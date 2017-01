"Quantico"-Star Priyanka Chopra "Grey's Anatomy"-Moment im wahren Leben 20.01.2017 17:30 Uhr / am

Dass bei Dreharbeiten nicht immer alles rund läuft, musste "Quantico"-Star Priyanka Chopra nun am eigenen Leib erfahren. Die Schauspielerin erlitt bei einem Stunt eine Gehirnerschütterung.

Priyanka Chopra (34) widerfuhr bei den Dreharbeiten zu der beliebten Serie "Quantico" ein gefährlicher Unfall: Die Schauspielerin rutschte bei einem Stunt aus und kam mit ihrem Kopf auf dem harten Asphalt auf. Am Dienstag berichtete sie höchstpersönlich in der "Late-Night-Show" von Jimmy Kimmel (49) von ihrem schrecklichen Erlebnis.

"Es war so dämlich, ich habe zuvor so viele Stunts schon in meinem Leben gemacht. Es war nur ein regnerischer Tag, wir hatten es eilig und mussten den Drehtag abschließen. Eine regnerische Straße, Gummistiefel. Ich fiel hin und kam mit meinem Kopf auf der Straße auf", berichtete der "Quantico"-Star, der unmittelbar nach dem Unfall in die Notaufnahme gebracht wurde.

Darüber hinaus verriet Priyanka Chopra: "Sie sagten mir, ich hätte eine Gehirnerschütterung. Ich musste nach Hause und meine Haushälterin musste mich jede Stunde wecken, weil man nach einer Gehirnerschütterung möglichst nicht schlafen sollte." Mit all den Lichtern, die in der Notaufnahme auf die Schauspielerin während ihrer Untersuchung schienen, sei sie sich wie bei "Grey's Anatomy" vorgekommen. Das fand Priyanka Chopra allerdings alles andere als lustig: "Du siehst Sterne und es ist kein Spaß. Mir wurde richtig schwindelig […]."

Ihre Mutter erfuhr im Übrigen in den Nachrichten von dem tragischen Unfall und zögerte keine Minute: Sie nahm den ersten Flieger von Mumbai, um ihrer Tochter beiseite zu stehen. "Ich wollte nicht anrufen, bis der Arzt mich aufgeklärt hat, und dann war sie [die Nachricht] schon überall", erklärte der "Quantico"-Star im Nachhinein. Fans der 34-Jährigen können aber aufatmen: Priyanka Chopra ging es schon so schnell wieder gut, dass sie sogar am Mittwochabend an den "People's Choice Awards 2017" in Los Angeles teilnehmen konnte. Dort erhielt der "Quantico"-Star die Auszeichnung als "Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie" und konnte sich gegen Konkurrentinnen wie Viola Davis (51), Ellen Pompeo (47) oder Kerry Washington (39) durchsetzen.