Rafael van der Vaart und Freundin Estevana Babyfreuden unterm Weihnachtsbaum 28.12.2016 09:31 Uhr / lm

Rafael van der Vaart und Freundin Estevana Polman im Babyglück: Der Fußballer und die Handballerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das verrieten sie nun über Instagram.

Was für tolle Baby-News: Die Beziehung zwischen Rafael van der Vaart (33) und Estevana (24) scheint wirklich ernst zu sein. Denn das Sportlerpaar erwartet Nachwuchs. Das verrieten Rafael van der Vaart und Freundin Estevana auf Instagram. Dort postete die hübsche Blondine einen Schnappschuss. Darauf zu sehen: Die beiden Verliebten, die ganz euphorisch in die Kamera schauen und vier Finger in die Luft strecken. Ebenfalls mit dabei: Damian, Rafael van der Vaarts Sohn aus seiner Ehe mit Sylvie Meis (38). Der Zehnjährige klammert sich ganz fest an Papas neue Freundin. Das Patchwork-Familientrio posiert überglücklich vor dem Weihnachtsbaum. Dazu jubelt Estevana Polman unter den Hashtags "Wir werden 4 sein", "Mama", "Papa", "Großer Bruder": "Endlich können wir allen verraten, dass wir SCHWANGER sind."

Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte die Niederländerin ihrem Liebsten wahrscheinlich nicht machen können. Wann es so weit ist, haben sie noch nicht bekannt gegeben. In den Kommentaren können sich die beiden vor lauter Glückwünschen jedenfalls kaum retten. "Ich freue mich riesig für euch vier. Gratulation!" und "Fantastische Neuigkeiten" heißt es unter anderem, wohingegen ein anderer Nutzer einfach nur schreibt: "Gut gemacht."

Nach der Scheidung von Sylvie Meis hatte Rafael van der Vaart Beziehungen mit Sabia Boulahrouz (38) und Christie Bokma (23). Mit Handballspielerin Estevana Polman scheint er nun aber sein Glück gefunden zu haben. In einem Interview mit dem Magazin "Helden" gestand der Kicker: "Ich muss gestehen: Ich hatte meinen Glauben an Frauen und Liebe total verloren." Doch heute sei er dank Freundin Estevana wieder "ein glücklicher Mann".