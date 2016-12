Rihanna enttäuscht von Drake Erstes Liebes-Selfie mit Jennifer Lopez 28.12.2016 15:28 Uhr / cb

Seit ihrer Trennung herrscht zwischen Rihanna und Drake eiserne Funkstille – und das dürfte sich in naher Zukunft nicht ändern. Ausgerechnet mit RiRis Freundin Jennifer Lopez veröffentlichte der Ex-Freund nun das erste gemeinsame Kuschel-Foto.

Rihanna (28) dürfte wenig erfreut gewesen sein, als sie am Dienstagmorgen durch ihre Instagram-Timeline scrollte und ein neues Foto von Jennifer Lopez (47) entdeckte. Darauf liegt "Jenny from the Block" auf einer Couch ganz innig in den Armen von Drake (30). Während die Sängerin ihre Augen geschlossen hält und sich völlig verträumt dem romantischen Moment hingibt, schaut Drake mit nahezu diabolischer Miene genau in die Kamera. Wenn Blicke töten könnten, dann müsste sich Rihanna beim Betrachten dieses Liebes-Selfies auf ein Date mit dem Sensenmann einstellen.

Einige Fans von Jennifer Lopez vermuten tatsächlich, dass der Hip-Hop-Star die in die Jahre gekommene Popo-Queen nur ausnutzt, um seine Ex eifersüchtig zu machen. So schreibt ein User: "Er spielt nur mit dir, J Lo." Ein anderer Nutzer stellt sich hinter die "Diamond"-Interpretin und giftet direkt in Richtung Drake: "Ich kann es nicht glauben, dass du dich so respektlos gegenüber Rihanna verhältst. Bist du so verzweifelt?"

RiRi hat inzwischen schon die Konsequenzen aus dem Kuschel-Foto gezogen. Die Künstlerin entfolgte Jennifer Lopez kurzerhand auf Instagram. Dabei kommt der Schnappschuss nicht einmal überraschend. Bereits vergangene Woche berichtete "The Sun", dass Drake innerhalb einer Woche zwei Konzerte der 47-Jährigen in Las Vegas besuchte und sich die beiden daraufhin gedatet haben.

Nach einem Auftritt postete Jennifer Lopez ein Selfie mit Drake, auf dem schon zu erahnen war, dass zwischen den beiden etwas läuft. Darauf deutete auch der Hashtag "liebeihn" hin, den Jennifer Lopez unter das Pic setzte. Zu dem Zeitpunkt schien Rihanna wohl noch davon auszugehen, dass die zwei nur gute Freunde sind.