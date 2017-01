Rihanna von Drake gedisst Jennifer Lopez ist sein "neuer Vibe" 05.01.2017 13:12 Uhr / cb

Im Nachhinein war die Beziehung zwischen Rihanna und Drake nicht mehr als ein Intermezzo. Dass der Rapper das kurzweilige Liebesabenteuer zu den Akten gelegt hat und nur noch mit Jennifer Lopez in eine gemeinsame Zukunft blickt, deutet er nun während eines Konzerts an.

Zum frischen Liebesglück zwischen Drake (30) und Jennifer Lopez (47) hat sich Rihanna (28) bisweilen noch nicht öffentlich geäußert, allzu begeistert scheint die barbadische R&B- und Pop-Sängerin von den Turteleien ihres Ex-Freundes allerdings nicht zu sein. Kurz nachdem JLo das erste gemeinsame Kuschelfoto mit dem Hip-Hop-Star online teilte, entfolgte ihr RiRi auf Instagram. Nun setzte Drake offenbar noch einen drauf, um seine Verflossene eifersüchtig zu machen.

Sein 40-minütiges Silvester-Konzert im Hakkasan in Las Vegas, bei dem Jennifer Lopez von den VIP-Rängen aus ihrem Liebsten zujubelte, begann er mit seinem Sommerhit "Work" – ausgerechnet "Work" muss man an dieser Stelle anmerken. Denn bei der Nummer handelt es sich um eine Kollaboration mit Rihanna, für das die ehemaligen Turteltauben im dazugehörigen Video einen heißen Duett-Tanz hinlegten. Für Drake jedoch offensichtlich alles Schnee von gestern.

Wie "Us Weekly" berichtet, brach der Kanadier mitten während der Performance ab und rief ins Publikum: "Das war der Vibe von 2016." Überträgt man diese Aussage auf sein Liebesleben, ließe sich der Satz auch wie folgt übersetzen: Rihanna gehört der Vergangenheit an, Jennifer Lopez gehört die Zukunft. Drakes neue Flamme reagierte auf den Zwischenruf in jedem Fall ganz euphorisch und applaudierte frenetisch.

Am Ende könnte sich die Beziehung zwischen Drake und Jennifer Lopez jedoch nur als ein riesiger PR-Stunt herausstellen. Gerüchten zufolge sollen die beiden während ihres jüngsten Knutsch-Auftritts auf der "Winter Wonderland"-Party heimlich ein Video gedreht haben. Demnach könnte Drake mit seinem vermeintlichen Diss an Rihanna in Wirklichkeit nur einen Kollabo-Song mit Jennifer Lopez angedeutet haben.