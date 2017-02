Rihanna von Drake gelobt Jennifer Lopez schon wieder abserviert? 01.02.2017 17:42 Uhr / wa

Die Beziehung von Rihanna und Drake ist Geschichte, er turtelt seit einigen Wochen mit Jennifer Lopez. Doch nun schwärmte der Musiker öffentlich in höchsten Tönen von seiner Ex-Freundin. Was wohl JLo dazu sagt?

Lang hielt die Beziehung von Rihanna (28) und Drake (30) nicht, doch sie scheint bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen zu haben. Zumindest war der "Hotline Bling"-Star bei seinem Konzert am Montag in der Londoner "O2 Arena" voll des Lobes für seine Ex-Flamme, als er gemeinsame Songs spielte. Obwohl er eigentlich längst mit Jennifer Lopez (47) in Verbindung gebracht wird, sagte der Musiker laut "Mirror" über RiRi: "Sie ist die Königin von allem." Und das war noch nicht alles, für die Männer im Saal hatte er noch einen besonderen Tipp parat.

"Wenn ihr möchtet, dass eure Frau sich sexy fühlt, dann spielt Rihannas Alben". Ein heißer Tipp und ein Kompliment für Rihanna. Doch sollte sich Jennifer Lopez nach diesen Worten ihres mutmaßlich neuen Freundes sorgen? Die Frage dürfte wohl nur Drake selbst beantworten können. Aber zumindest bis vor Kurzem sah es noch so aus, als sei bei JLo und dem Kanadier alles bestens. "Sie arbeiten zusammen an neuer Musik, aber genießen einander auch auf einem anderen Level", zitiert das Portal einen Informanten. "Jen liebt die Aufmerksamkeit und sie scheint sehr glücklich zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Drake ist sehr charmant. Er behandelt Jen mit einer Menge Liebe und Respekt."

Die ersten Gerüchte über eine mutmaßliche Romanze tauchten auf, als Jennifer Lopez ein Kuschelbild mit Drake auf Instagram teilte. Ein Anblick, von dem Rihanna angeblich alles andere als angetan war. Wie eine Quelle damals verriet, sei sie so sauer gewesen, dass sie am liebsten ihr Handy die Treppe runter geschmissen hätte. Die neuen Worte von Drake könnten sie milder stimmen.