Rita Ora vor "Fifty Shades of Grey 2" Boobie-Alarm bei Fotoshooting 25.01.2017 15:40 Uhr / wa

Dass Rita Ora im Allgemeinen nicht mit ihren Reizen geizt, ist den Fans bekannt. Doch aktuell scheint die "Fifty Shades of Grey 2"-Mimin ganz versessen auf sexy Schnappschüsse. Steckt etwa der baldige Kino-Start dahinter oder sind die Co-Stars Jamie Dornan und Dakota Johnson gar nicht schuld?

Manchmal lohnt es sich wirklich, Stars wie Rita Ora (26) auf Snapchat zu folgen. Dort teilte die Sängerin nämlich kürzlich ein paar heiße Bilder, die auch aus "Fifty Shades of Grey 2" stammen könnten. Lasziv schaut die Schöne mit leicht geöffnetem Mund in die Kamera und präsentiert ihr verführerisches Dekolleté. Das wird nur durch ein wenig blaue Spitze verdeckt, bietet sonst aber den vollen Einblick. Nicht der einzige Schnappschuss, mit dem sie Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) Konkurrenz machen kann.

Ein zweites Bild zeigt Rita Ora in einem sexy knappen Bikini. Um zu beweisen, wie fit sie ist, präsentiert Rita ihren durchtrainierten Bauch, den sie in den Fokus des Bildes stellt. Vor allem die männlichen Fans könnten solche Aussichten schnell von einem Kinobesuch überzeugen. Ist "Fifty Shades of Grey 2" doch eigentlich als Frauenfilm verschrien, könnte Rita den Herren der Schöpfung trotzdem den einen oder anderen prickelnden Moment verschaffen. Allerdings entstanden diese Pics wohl zu einem anderen Zweck.

Ob sie gerade ein neues Musikvideo dreht oder ob die "America's next Topmodel"-Modelmama für die Show vor der Kamera stand, verrät sie nicht. Dafür plauderte der "Fifty Shades of Grey 2"-Star kürzlich mit "ET" über Tyra Banks (43), die zuvor das Gesicht des Formats war. Als Konkurrenz sieht sich Rita Ora nicht: "Tyra unterstützt mich so sehr. Es ging nie darum, eine Lücke zu füllen – es ging darum, ein Erbe anzutreten und es zu unserem zu machen, in neuer Form." Bei diesen schönen Aussichten dürfte Rita damit sicher Erfolg haben.