Robert Pattinson in "The Lost City of Z" Packende Reise durch den Dschungel 22.12.2016 17:45 Uhr / cb

Beim "New York Film Festival" feierte "The Lost City of Z", der neue Film von Robert Pattinson, eine furiose Premiere. Nun kommt das Dschungelabenteuer auch bald in die Kinos.

In einem ersten Trailer gab es nun vorab exklusive und dramatische Einblicke in das Abenteuer, das Robert Pattinson (30) alias Henry Costin und seine Kollegen in "The Lost City of Z" im Amazonas-Dschungel erwartet. Und das hat es in sich: In dem auf einer wahren Begebenheit beruhenden Film macht sich der britische Entdecker Colonel Percy Fawcett aka Charlie Hunnam (36) zusammen mit seinem von Tom Holland (20) verkörperten Sohn Jack und seinem Adjutant Henry Costin auf eine Vermessungsmission für die britische Krone und findet dabei, was er für die Überreste einer verlorenen Stadt hält.

Beweis für eine vergessene, aber fortgeschrittene Zivilisation im Amazonas? Davon sind Fachwelt und Vorgesetzte zu Hause in Großbritannien nicht überzeugt. Trotzdem hält Fawcett an seiner Gewissheit fest und macht sich in den folgenden Jahren wiederholt auf die Suche nach der verlorenen Stadt. "The Lost City of Z" begleitet ihn und seinen von Robert Pattinson verkörperten Gehilfen dabei und zeichnet die Geschichte einer jahrzehntelangen Besessenheit nach, die am Ende im Verschwinden von Percy Fawcett im Jahr 1925 gipfelt.

Der nun veröffentlichte Trailer zu "The Lost City of Z" gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die Gefahren, in die der Entdecker sich und sein Team dabei bringt, und lässt bereits vermuten, dass auch die Schauspieler beim Dreh wenig zu lachen gehabt haben dürften. Das bestätigte Robert Pattinson bereits im Oktober, als er gegenüber "The Hollywood Reporter" von den Entbehrungen im Dschungel berichtete: "[…] Ich musste so viel an Gewicht verlieren am Ende der Dreharbeiten – fast 35 Pfund, wir haben die ganze Zeit nichts gegessen. Als ich den Bart [den ich mir für meine Rolle wachsen lassen musste] abrasierte, fühlte es sich an, als würde die untere Hälfte meines Gesichts fehlen. Ich war wie ein kleines komisches Eichhörnchen."

"The Lost City of Z" startet am 14. April 2017 in den amerikanischen Kinos, dann können sich die Fans selbst ein Bild von dem Dschungelabenteuer von Robert Pattinson und Co. machen.