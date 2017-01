Robert Pattinson und FKA twigs Heimlich durchgebrannt? 05.01.2017 11:11 Uhr / lm

In den vergangenen Wochen wurde vermehrt spekuliert, dass sich Robert Pattinson und FKA twigs im Frühjahr heimlich das Jawort geben wollen. Doch stimmen die Gerüchte und brennen beide gemeinsam durch oder liegt die Hochzeit noch in ferner Zukunft?

Haben sich Robert Pattinson (30) und FKA twigs (28) ganz klammheimlich das Eheversprechen gegeben? Das US-Magazin "OK!" streut dieses Gerücht jedenfalls. So hieß es in dem Klatschmagazin zuvor, dass sich die Verliebten im April dieses Jahres abseits der Gesellschaft ewige Treue schwören. Eine Quelle hatte berichtet: "Sie wollen sich am Strand das Jawort geben, ganz ohne Zuschauer. Sie baten ihre Familien um Verständnis."

Weiter war dort zu lesen, dass die Beziehung zu Kristen Stewart (26) Robert Pattinson dazu bewegte, eine heimliche Hochzeit feiern zu wollen. Es sei zu viel Rummel um ihre Liebe gewesen, den Fehler, eine Beziehung im Zentrum des öffentlichen Interesses zu führen, würde er nicht noch einmal begehen. So führte die Plaudertasche gegenüber "OK" weiter aus: "Sie wollen nicht, dass ihre Hochzeit für große Schlagzeilen sorgt. Sie möchten eine Zeremonie ganz für sich alleine, für niemand anderen."

"Gossip Cop" ist sich jedoch sicher, dass all diese Neuigkeiten an den Haaren herbeigezogen sind. Die Klatschpolizei kontaktierte eine nahestehende Person des Paares, die ihnen versicherte, dass Robert Pattinson und FKA twigs nicht heimlich am Strand heiraten. Die Gerüchte seien schlichtweg "nicht wahr". Darüber hinaus seien auch die Spekulationen über eine Fremdgeh-Affäre von Robert Pattinson ebenfalls Unsinn – genau wie die Nachricht, dass RPatz schnellstmöglich Vater werden möchte. Bei den beiden läuft offensichtlich alles rund. Sie machen sich keinen Stress und genießen die Zeit, die sie miteinander verbringen.