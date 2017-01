Robert Pattinson und FKA twigs Hochzeit wegen Familie abgesagt? 06.01.2017 14:12 Uhr / es

Über die Hochzeit von Robert Pattinson und FKA twigs wird viel spekuliert. Jetzt ist sie angeblich komplett abgesagt, weil es Unstimmigkeiten mit der Familie des "Twilight"-Beaus gab, wie es heißt.

Seit Anfang 2015 erste Berichte über die Verlobung von Robert Pattinson (30) und FKA twigs (28) die Runde machten, wird über die Hochzeit des Paares gerätselt: wann, wie und wo wollen der Schauspieler und die Musikerin denn nun den Bund fürs Leben schließen? Außer wilden Gerüchten ist aber nichts bekannt, denn das Paar selbst äußert sich nicht zu dem Thema. "Celeb Dirty Laundry" mutmaßt nun, dass die Feier komplett ins Wasser fallen könnte. Aber warum?

Ein Grund für diese Annahme ist ein aktueller Bericht, dem zufolge sich Robert Pattinson und FKA twigs still und heimlich am Strand das Jawort geben wollen, um so dem ganzen Medienrummel aus dem Weg zu gehen. Das Paar habe Angst, dass bei der Planung einer großen Feier Details vorab unfreiwillig an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Dieser Plan einer heimlichen Hochzeit sei allerdings bei den Familien des Paares auf wenig Verständnis gestoßen, was den Schauspieler dazu bewegt haben könnte, die Hochzeit nun komplett zu canceln. Doch dem Klatschportal zufolge gibt es noch andere Gründe, die dazu geführt haben könnten, dass aus der Vermählung nichts wird.

Angeblich gibt es bereits seit Monaten Probleme in der Beziehung. Das sei auch der Grund, warum sich der "Twilight"-Star und seine Liebste nicht persönlich zu ihrem Beziehungsstatus äußerten. Ob Robert Pattinson und FKA twigs die Hochzeit wirklich abgesagt haben? Oder ob sie die Fans eines Tages doch mit Eheringen am Finger überraschen?