Robert Pattinson von FKA twigs verführt Heißer Stangentanz à la "Fifty Shades of Grey" 08.02.2017 13:05 Uhr / lm

Heiß, heißer, FKA twigs: In einem kurzen Instagram-Clip beweist die Freundin von Robert Pattinson einmal mehr ihre Tanzkünste, im Style von "Fifty Shades of Grey" legt sie einen verführerischen Stangentanz hin. Was wohl der "Twilight"-Beau von dem Anblick hält?

Robert Pattinson (30) und FKA twigs (29) gehören zu den Promipaaren, die ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Und so wird es wohl für immer ihr süßes Geheimnis bleiben, ob der Schauspieler und die Musikerin privat auf Fesselspiele à la "Fifty Shades of Grey" stehen – oder sie ihn im Schlafzimmer mit heißen Tanzeinlagen verführt. Dass sie es könnte, bewies die Musikerin nun zumindest in einem kurzen Video, das sie auf Instagram teilte.

In dem Clip ist FKA twigs in knapper Sportbekleidung in einem Tanzsaal zu sehen, wo sie eine akrobatische Tanzeinlage an der Poledance-Stange hinlegt. Um Verführungskünste geht es ihr in diesem Fall aber nicht, der Trainings-Effekt steht bei der Freundin von Robert Pattinson klar im Vordergrund, wie sie im Instagram-Kommentar deutlich macht: "Meine Pole-Reise. Ich wollte nur meine Erfahrung an der Pole-Stange mit euch teilen. Wie ihr wisst, liebe ich es, neue Skills zu lernen und wirklich hart zu trainieren. Pole-Fitness ist eine wundervolle Art, um den Oberkörper und die Körpermitte zu stärken und es gibt mir zudem ein sehr magisches Gefühl."

Was "Twilight"-Beau Robert Pattinson von der Tanzeinlage seiner Liebsten im "Fifty Shades of Grey"-Style hält, bleibt unbekannt. Den Fans gefällt auf alle Fälle, was sie sehen, wie zahlreiche Instagram-Kommentare zeigen. "Robert ist ein glücklicher Mann, weil er dich hat", bemerkt ein User und ein anderer Nutzer will wissen: "Wo bist du? Ich möchte mit dir arbeiten!!!" Ein Follower fasst die Tanzeinlage mit einem Wort zusammen: "Perfektion".