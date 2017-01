"SAG Awards 2017" mit Simon Helberg Anti-Trump-Statement auf dem roten Teppich 30.01.2017 09:20 Uhr / wa

Am vergangenen Wochenende wurden die "SAG Awards 2017" verliehen. Allerdings stand weniger die Frage nach den Gewinnern im Raum als die nach den Stars, die sich gegen Trumps verhängtes Einreiseverbot für Muslime starkmachen würden. "The Big Bang Theory"-Star Simon Helberg war einer von ihnen.

Statt sich auf dem roten Teppich der "SAG Awards 2017" nur im Blitzlichtgewitter der wartenden Fotografen zu sonnen, nutzte Simon Helberg (36), der in "The Big Bang Theory" den Howard verkörpert, die Gunst der Stunde und machte ein bedeutendes Statement. Er ließ sich mit einem Schild ablichten, auf dem "Refugees Welcome" stand. Auch seine Frau Jocelyn Towne (40) hieß die Flüchtlinge willkommen und schrieb sich in großen Lettern folgende Worte auf das Dekolleté: "Lasst sie rein!"

Doch Simon Helberg und seine Liebste waren nicht die einzigen Stars, die die "SAG Awards 2017" als Protest gegen Donald Trump (70) nutzten. Ashton Kutcher (38) zeigte Mitgefühl und begrüßte laut "The Mirror" all diejenigen, die an den Flughäfen gestrandet seien und eigentlich in die USA gehörten. Außerdem erklärte der Schauspieler: "Ihr seid ein Teil des Stoffs, aus dem wir gemacht sind, und wir lieben euch und heißen euch willkommen." Ein Zeichen dafür, dass nicht alle Amerikaner auf der Seite des Präsidenten und seiner radikalen Politik stehen, setzte auch Julia Louis-Dreyfus (56).

Sie mahnte die US-Bürger, nicht zu vergessen, was die amerikanischen Werte sein: "Ich bin die Tochter eines Immigranten. Mein Vater floh vor der religiösen Verfolgung im von den Nazis besetzten Frankreich." Weiter erklärte die Schauspielerin bei den "SAG Awards 2017": "Ich bin eine amerikanische Patriotin und ich liebe dieses Land. Dieser Immigranten-Bann ist ein Schandfleck und unamerikanisch." Ob sich Donald Trump zu den Aktionen von Simon Helberg, Ashton Kutcher und Co. in einem seiner berühmten Twitter-Kommentare äußern wird, ist noch ungewiss. Gefallen dürfte ihm dieser Protest aber sicher nicht.