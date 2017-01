Samu Haber präsentiert seinen durchtrainierten Körper 23.01.2017 08:30 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

Samu Haber zeigt im Strandurlaub mit seiner Freundin Vivianne Raudsepp was er hat.

"The Voice of Germany"-Coach Samu Haber hat wirklich einen gut durchtrainierten Körper. Im Urlaub mit seiner Freundin Vivianne Raudsepp präsentiert er seinen Beach-Body wo er nur kann - am Strand, im Pool oder auf dem Surfbrett. Und seine Fans sind begeistert.

"The Voice of Germany"

Nach dem Ende der sechsten Staffel der Erfolgssendung "The Voice of Germany", hat sich der beliebte Juror auch eine Pause verdient. Und diese scheint ihm wirklich gut zu tun. Die Bilder aus seinem Urlaub seht ihr im Video.