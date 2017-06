Gerüchte um Trennung werden laut Sarah Lombardi: Liebes-Aus mit Michal T.? 14.06.2017 16:10 Uhr

Ist etwa schon wieder alles aus und vorbei? Gerüchten zufolge soll sich Sarah Lombardi von ihrem Freund Michal T. getrennt haben. Das behauptet ein Insider gegenüber bild.de.

Auch ein Snapchat-Post der Sängerin heizt die Gerüchteküche weiter an. Dort soll sie eine Grafik veröffentlicht haben, auf der zu lesen gewesen sein soll: "Am Ende enttäuschen dich die am meisten, von denen du es am wenigsten erwartet hast."

Eine Trennung wäre überraschend. Denn erst vor kurzem waren Sarah Lombardi und Michal mit Alessio zusammen im Urlaub.

Mehr Infos in Kürze.