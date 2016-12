Sarah Lombardi nach Trennung von Pietro Neuer Freund schockt mit Beziehungs-Beichte 21.12.2016 10:43 Uhr / tr

Sarah Lombardi ist nach ihrer Trennung von Pietro angeblich wieder in festen Händen. Das bestätigt jetzt zumindest ihr angeblich neuer Lover. Eine Freundin der Sängerin bringt sogar Babygerüchte ins Spiel.

Die Chancen, dass sich Sarah Lombardi (24) und ihr Pietro (24) doch noch versöhnen, stehen immer schlechter. Das einstige "DSDS"-Traumpaar scheint tatsächlich Geschichte zu sein. Das beteuert nun zumindest ein anderer Ex-Freund der Kölnerin. Ihr vermeintlicher Liebhaber Michal T. behauptet laut "OK!", dass die beiden fest zusammen sind. "Wir lieben uns. Ich habe immer auf sie gewartet", heißt es in seinem Statement. "Uns wird nichts mehr auf der Welt trennen."

Nach Informationen des Magazins soll es zwischen Sarah Lombardi und ihrer Jugendliebe richtig ernst sein. Die beiden leben angeblich schon zusammen – ausgerechnet in der Wohnung in Brühl, in der sie einst mit Pietro Lombardi glücklich war.

Erst vergangene Woche wurde Sarah Lombardi mit ihrem Sohn und einem Freund auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht gesichtet. Der "Kölner Express" hatte Bilder von der Sängerin und einem Mann, bei dem es sich um Michal handeln könnte, im Netz geteilt.

Eine vermeintliche Freundin befeuert die Gerüchteküche nun noch weiter. Sie deutet an, dass Sarah Lombardi bereits Nachwuchs plane und einem gemeinsamen Kind nichts im Wege stehe. "Es würde mich nicht wundern, wenn Sarah bereits schwanger von Michal wäre", zitiert "OK!" die anonyme Informantin. Nach ihrem kleinen Sohn Alessio wünsche sich Sarah Lombardi noch ein Mädchen.

Obwohl ihr vermeintlich neuer Freund sein Liebesglück gern mit der ganzen Welt teilt, hat Sarah Lombardi bislang kein offizielles Statement zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus abgegeben. Ob wirklich etwas an den Liebesgerüchten dran ist und weiterer Nachwuchs für die Ex von Pietro überhaupt ein Thema ist, bleibt abzuwarten.