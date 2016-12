Sarah Lombardi spricht Klartext Das steckt hinter den Babygerüchten 23.12.2016 10:40 Uhr / am

Kürzlich wurde heiß spekuliert, ob Sarah Lombardi möglicherweise erneut schwanger ist. Es zeigte sich eine kleine Wölbung an ihrem Bauch und schon überschlugen sich die Berichte um die Mutter von Alessio, die jetzt zu den Gerüchten Klartext sprach.

Das "OK! Magazin" druckte ein Bild von Sarah Lombardi (24) ab und warf die These in den Raum, dass die junge Mutter ein weiteres Kind erwartet. Doch die Spekulationen sollen sich nicht bewahrheiten, wie offenbar ein aktuelles Fernsehinterview zeigt. Darauf angesprochen, ob etwas an den Babygerüchten dran ist, antwortete Sarah dort bloß: "Nein. Mit Sicherheit nicht." Sie führe keine Beziehung mit Michal T., die beiden würden sich gut verstehen, aber Nachwuchs würden beide garantiert nicht erwarten.

Auf Facebook trat Sarah Lombardi schließlich ebenfalls noch mal an die Öffentlichkeit und räumte mit allen Mutmaßungen auf: "Tut mir leid, ich habe noch sechs Kilo von meiner letzten Schwangerschaft ... Und ich bin NICHT schwanger!!!" Es ist also durchaus nicht verwunderlich, dass ein kleines Bäuchlein zu sehen ist. Trotzdem kann es die Sängerin nicht fassen, dass immer noch so viel um sie reden gemacht wird. Immerhin gäbe es wichtigere Dinge, die die Menschheit beschäftigen sollten. "Leute, im Moment passieren so schlimme Dinge auf dieser Welt, schenkt denen doch bitte Aufmerksamkeit und Anerkennung, die es verdient haben!", fügt sie energisch auf dem sozialen Netzwerk hinzu.

Wie die Zukunft von Pietro (24) und Sarah Lombardi aussieht, bleibt allerdings weiterhin vage. Kommt ihr Ex an Weihnachten zu Besuch, um gemeinsam mit Alessio eine besinnliche Zeit zu verbringen? Das weiß Sarah nicht genau, im Interview gestand sie, dass sie ihn immerhin eingeladen habe. Michal T. sollte dem Familientreffen jedenfalls nicht im Wege stehen. Obwohl sie gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt gesehen wurden, weiß das TV-Sternchen zu berichten: "Klar, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe auch nie gesagt, dass ich mich nicht mit ihm treffe oder ihn nicht gerne hab. Aber ich bin weder mit irgendjemandem zusammen, noch sonst irgendwas."