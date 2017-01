Sarah Lombardi spricht über Trennung Beziehung mit Pietro wäre ohnehin geendet 18.01.2017 10:21 Uhr / es

2016 war kein einfaches Jahr für Sarah Lombardi: Erst der Fremdgeh-Skandal, dann die Trennung von Pietro und die nicht enden wollenden Anfeindungen in den sozialen Netzwerken. Nun sprach die Sängerin erstmals Klartext.

In einem emotionalen Interview mit "Bild" sprach Sarah Lombardi (24) nun erstmals offen über das, was vergangenes Jahr vorgefallen war. Dabei zeigte sie auch Schuldgefühle und verriet: "Ich bereue, dass ich Pietro betrogen habe. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte die Beziehung beenden müssen, bevor was Neues passiert. Michal war kein One-Night-Stand, sondern er hatte eine andere Bedeutung."

Darüber hinaus erklärte Sarah Lombardi, dass es längst nicht ihre Affäre zu Michal T. war, die zum Liebes-Aus von Pietro (24) und ihr geführt habe. "Wäre er nicht da gewesen, hätte unsere Liebe das trotzdem nicht überlebt. Es hat das öffentliche Ende nur beschleunigt", erklärte die Sängerin im Gespräch mit dem Boulevardblatt. Viel mehr hat sich Deutschlands einstiges Traumpaar auseinandergelebt. Sarah Lombardi zufolge zerbrach ihre Beziehung bereits, als Alessio auf die Welt kam und der Fokus allein bei ihrem gemeinsamen Söhnchen lag. Sie hätten sich schlichtweg keine Zeit mehr für sich selbst genommen.

Seit der öffentlichen Trennung von Pietro machen vor allem die Anfeindungen in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram die ehemalige "DSDS"-Kandidatin zu schaffen: "Bislang hatte ich gedacht, ich sei eine sehr starke Frau, die das durchsteht und gestärkt daraus wieder hervorgeht. Ich habe seit der Trennung von Pietro mein Selbstbewusstsein verloren, weil mir öffentlich die Schuld an dem Ende unserer Liebe gegeben wird. Weil ich beschimpft werde. Schlimmer als alle Schimpfworte war der Satz, dass mein Kind mich irgendwann dafür hassen würde", so die 24-Jährige, die nichtsdestotrotz zuversichtlich bleibt. Sarah Lombardi hofft nämlich inständig, dass es 2017 für sie wieder bergauf geht und sie ein normales Leben führen kann.