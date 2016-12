Ana Ivanovic beendet Tennis-Karriere Schweinsteigers Ehefrau Ana Ivanovic beendet Ihre Profi-Karriere. Steckt dahinter ein süßes Geheimnis? 28.12.2016 19:08 Uhr

Jetzt per E-Mail teilen

© Getty Images

Nun hat sie es tatsächlich verkündet: Die 29-Jährige beendet ihre Karriere als Tennisspielerin und will sich in Zukunft mehr auf andere Dinge konzentrieren. Stecken da vielleicht Nachwuchspläne mit Ehemann Bastian Schweinsteiger dahinter?

Schon länger wurde gemunkelt, dass Schweinis Ana zurücktritt. Nun könnte man natürlich auch spekulieren, dass ein Baby-Wunsch dahinter steckt. Sie selbst sagt in ihrem Live-Video auf Facebook im Bezug auf ihre Zukunft "wer weiß". Außerdem hat auch Bastian dieses Jahr seinen Austritt aus der deutschen National-Elf bekanntgegeben. All das könnten Anzeichen dafür sein, dass sich das Paar Nachwuchs wünscht.

Im Juli 2016 gaben sich Ana und Basti ganz romantisch in Venedig das Ja-Wort. Der Gedanke an eine Familienplanung wäre also gar nicht abwegig.

Viele Fans und Anhänger des sportbegeisterten Pärchens wären mit Sicherheit begeistert. Nicht nur für das Tennis-Ass ist es nun aufregend, was die nächste Zeit bringt.

Hier seht ihr Ana's Video der Live-Verkündung: