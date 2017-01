Selena Gomez datet The Weeknd Bella Hadid sauer und verletzt 18.01.2017 11:12 Uhr / lm

Selena Gomez und The Weeknd sind offenbar auf dem besten Weg, Hollywoods neues Traumpaar zu werden. Für Bella Hadid angeblich ein Schock: Sie sei verletzt, dass ihr Ex-Freund so schnell eine neue Frau an seiner Seite hat, heißt es.

Während Selena Gomez (24) momentan auf Wolke sieben zu schweben scheint, sieht die Welt für Bella Hadid (20) angeblich nicht so rosig aus. Die Trennung von The Weeknd (26), der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, im November 2016 habe die "Victoria's Secret"-Beauty zwar gut verkraftet, wie ein Informant "People" steckte. Die aktuellen Entwicklungen machten dem Model aber zu schaffen. "Bella und Abels Trennung war nicht dramatisch, aber natürlich ist sie verletzt und sauer, dass er so schnell zu Selena weiter gezogen ist", wird die Quelle zitiert.

Dass Bella Hadid tatsächlich alles andere als begeistert von der mutmaßlichen Romanze zwischen Selena Gomez und ihrem Ex-Freund zu sein scheint, wurde bereits kurz nach den ersten Gerüchten deutlich. Nur einen Tag nach Veröffentlichung der Knutschbilder von Sel und The Weeknd kündigte das Model der "Same Old Love"-Sängerin Berichten zufolge die digitale Freundschaft und entfolgte ihr auf Instagram. Als weiteres Indiz für ihre schlechte Laune wird die Begegnung mit einem Paparazzi gewertet, dem sie ihren Mittelfinger entgegenstreckte. Peinlich war ihr das nicht, denn später teilte die Laufstegschönheit das Pic auf ihrem Instagram-Account.

Vergangene Woche waren Selena Gomez und The Weeknd zum ersten Mal bei einem Date in einem Restaurant in Santa Monica erwischt worden, Paparazzi-Bilder zeigen sie eng umschlungen und knutschend. Ob es sich lediglich um einen Flirt handelt, oder die Sängerin und der Musiker tatsächlich fest miteinander anbandeln, ist nicht bekannt.