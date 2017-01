Selena Gomez datet The Weeknd Endlich wieder glücklich 17.01.2017 12:30 Uhr / wa

Wird es mit Selena Gomez und The Weeknd ein neues Traumpaar in der Musik-Welt geben? Zumindest die US-Sängerin scheint derzeit glücklicher als jemals zuvor.

Offenbar hat es zwischen Selena Gomez (24) und The Weeknd (26), der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, ordentlich gefunkt. Erst vergangene Woche wurden beide bei einem romantischen Dinner im kalifornischen Santa Monica gesichtet. Küssend verließen die zwei Turteltauben ein Restaurant.

Zumindest für Selena Gomez scheint The Weeknd ein echter Glücksgriff zu sein. Sie ist seit Langem wieder glücklich. Das offenbarte nun ein Informant dem US-amerikanischen Klatschportal "Hollywood Life". Er verriet: "Selena fühlt mit The Weeknd Dinge, die sie nie zuvor gefühlt hat. Ihre Beziehung mit Abel ist frisch und neu, aber sie sagt, dass sie so ganz anders ist als alle anderen Beziehungen, die sie vorher hatte."

Doch damit nicht genug: Angesichts ihrer früheren On-Off-Beziehung mit Schönling Justin Bieber (22) und angesichts der Tatsache, dass sie sich wegen Depressionen und anderer Begleiterscheinungen ihrer Lupus-Erkrankung im vergangenen Jahr in eine Rehab-Einrichtung begeben hat, scheint Selena Gomez nun auch gesünder. Die Quelle will wissen: "Das erste Mal seit langer Zeit ist Selena wieder selbstbewusst und sie schätzt es sehr, Abel in ihrem Leben zu haben. Nach langer Zeit ist sie wieder gesünder. Und eine ehrliche Beziehung zu haben, hat viel damit zu tun. Abel gibt Selena ein sicheres Gefühl und sie sieht dies als ihre erste reife Beziehung als Erwachsene."

Für den Musiker ist die letzte Beziehung noch nicht so lange her. Erst im November hat sich The Weeknd von "Victoria's Secret"-Model Bella Hadid (20) getrennt. Die soll übrigens alles andere als begeistert davon sein, dass mit Selena Gomez nun eine ihrer Freundinnen mit ihrem Ex anbandelt. Kurz nach dem Erscheinen der Knutsch-Bilder entfolgte sie der Sängerin auf Instagram.