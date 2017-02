Selena Gomez datet The Weeknd Fieser Diss von Justin Bieber-Ex 01.02.2017 11:04 Uhr / tr

Die Romanze von Selena Gomez und The Weeknd kommt angeblich nicht bei allen gut an. Nun könnte auch eine Ex-Freundin von Justin Bieber die Sängerin fies gedisst haben: Hailey Baldwin.

Während Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) offensichtlich ihr junges Liebesglück genießen, scheint die Verbindung im Bekanntenkreis der Turteltauben nicht so gut anzukommen. Gigi Hadid (21) soll angeblich nicht begeistert sein, dass Sel mit dem Ex-Freund ihrer Schwester Bella Hadid (20) anbandelt und auch Justin Bieber (22) hat sich bereits schlecht über den "Starboy" geäußert – zumindest über dessen Musik. Und nun könnte auch Hailey Baldwin (20), eine Verflossene von Justin Bieber, via Twitter einen verbalen Giftpfeil Richtung Selena Gomez geschickt haben.

In dem sozialen Netzwerk teilte sie ein lustiges Video des "W"-Magazins, das die Ex-Freundin von The Weeknd daheim zeigt. In dem Clip ist das Model unter anderem mit Badeente und Schwimmhaube in der Wanne zu sehen, oder wie sie eine riesige Pizza vernascht. Im Kommentar zum Video schreibt Hailey Baldwin: "Sorry, wartet. Wer kann wohl süßer sein als Bella Hadid. Im wahrsten Sinne des Wortes, keiner." Ob sich Hailey Baldwin mit diesen Worten einen kleinen Seitenhieb auf Selena Gomez erlaubt hat? Das weiß nur sie selbst, möglich wäre es aber. Als Freundin von Bella Hadid hätte sie schließlich einen Grund, sauer zu sein.

Denn wie ein Informant kürzlich "People" berichtete, ist Bella Hadid enttäuscht, dass The Weeknd so schnell nach dem Liebes-Aus mit Selena Gomez anbandelt, die ebenso wie sei selbst zum großen Freundeskreis von Taylor Swift (27) gehört. Demnach war die Trennung nicht "dramatisch, aber natürlich ist sie verletzt und sauer, dass er so schnell mit Selena weiter macht." Bella Hadid und der Musiker trennten sich im vergangenen November, seit wenigen Wochen wird er mit der "Same Old Love"-Interpretin in Verbindung verbracht.