Selena Gomez datet The Weeknd Gigi Hadid droht Konsequenzen an 27.01.2017 12:55 Uhr / am

Während Selena Gomez und The Weeknd mutmaßlich Schmetterlinge im Bauch haben, macht sich bei Gigi Hadid angeblich Wut breit: Sollte sie dahinter kommen, dass der Musiker ihre Schwester Bella Hadid betrogen hat, müssten sich die Turteltauben auf Konsequenzen einstellen, heißt es.

Eigentlich könnte bei Selena Gomez (24) und The Weeknd (26) alles so schön sein: In den vergangenen zwei Wochen wurden die Sängerin und der Musiker bereits mehrmals zusammen bei Dates gesichtet. Doch ihr mutmaßliches junges Liebesglück ist getrübt, denn angeblich wird Sel von ihren Freunden momentan mit Missachtung gestraft. Der Grund: Abel Tesfaye, so der bürgerliche Name von The Weeknd, war bis November 2016 mit einer ihrer Freundinnen, Bella Hadid (20), zusammen. Und sollten die beiden das Model in irgendeiner Weise betrogen haben, könnte es für die Sängerin ungemütlich werden, so ein Vertrauter zu "Hollywood Life".

"Wenn sich herausstellt, dass irgendetwas Anrüchiges passiert ist und Abel und Selena hinter dem Rücken von Bella miteinander angebandelt haben, ist das eine völlig andere Sache." Vor allem Bellas Schwester, Gigi Hadid (21), könnte in diesem Fall zur Furie werden. "Dann wird das dicke Ende von Gigi für beide noch kommen", prognostiziert die Plaudertasche. Ob Selena Gomez und The Weeknd bereits länger als zwei Wochen anbandeln, liegt aber im Bereich des Spekulativen. Zwar wusste ein anderer Informant zu berichten, dass bereits 2015 bei der "Victoria's Secret"-Show die Funken geflogen sein sollen. Damals sei ein Flirt für Sel aber nicht infrage gekommen – Bella Hadid wegen. Für Gigi Hadid bestünde demnach kein Grund für Rachegelüste.

Was wirklich an den Gerüchten dran ist, könnten nur Selena Gomez und The Weeknd beantworten. Die hüllen sich bislang aber in Schweigen und genießen stattdessen offenbar lieber ihr Liebesglück. So konnten sie bei einer Party angeblich nicht die Finger voneinander lassen: "Sie waren sehr liebevoll zueinander. Sie hielten Händchen und küssten sich", beschreibt ein Beobachter dem Portal die Szenerie.