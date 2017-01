Selena Gomez datet The Weeknd Gigi Hadid erhebt schwere Vorwürfe 26.01.2017 15:15 Uhr / es

Selena Gomez turtelt aktuell mit The Weeknd, dem Ex-Freund von Bella Hadid. Das hat nun angeblich Konsequenzen: Bellas Schwester Gigi Hadid soll stinksauer sein und ihrer Freundin schwere Vorwürfe machen.

Eigentlich könnte alles so schön sein: Selena Gomez (24) hat möglicherweise nach dem Drama mit ihrem On/Off-Freund Justin Bieber (22) endlich wieder ein neues Liebesglück gefunden. Seit rund zwei Wochen schwebt sie offenbar mit The Weeknd (26) auf Wolke sieben. Ihrem Freundeskreis gefällt das aber angeblich überhaupt nicht. Der Grund: Der Musiker trennte sich erst im November 2016 von Bella Hadid, die wie Sel Teil der Clique von Taylor Swift (27) ist. Besonders sauer sei nun Gigi Hadid (21), Bellas Schwester, wie eine Quelle "In Touch Weekly" steckte, denn Selena habe den Girl Code gebrochen.

"Seit sie weiß, dass Selena was mit dem Ex-Freund ihrer Schwester hat, hat Gigi Hadid sie fallen gelassen", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Sie weigert sich, Selenas Anrufe zu beantworten." Ob die Freundschaft von Selena Gomez und Gigi Hadid an der mutmaßlich neuen Liebe der "Same Old Love"-Interpretin zerbricht? Oder ob die Freundschaft in Wahrheit gar nicht so eng ist? Das wusste kürzlich zumindest ein Vertrauter "TMZ" zu berichten. Demnach habe die Sängerin kein schlechtes Gewissen, mit The Weeknd anzubandeln, da die Hadid-Schwestern in ihren Augen eher Bekannte und keine Freundinnen seien. Sie gehörten zufällig dem Freundeskreis von Taylor Swift an, das sei aber auch schon alles.

Selena Gomez und The Weeknd sorgen für Schlagzeilen, seit sie turtelnd und knutschend beim Date in Santa Monica gesehen wurden. Kurz nach den ersten Gerüchten entfolgte Bella Hadid Selena auf Instagram. Damals hieß es noch, dass Gigi Hadid als Streitschlichterin fungieren wolle: "Wenn sich die Lage etwas entspannt hat, hofft Gigi, dass sie sich alle zusammensetzen können und sich aussprechen", so ein Vertrauter zu "Hollywood Life".