Selena Gomez datet The Weeknd Heftige Reaktion von Bella Hadid 16.01.2017 10:05 Uhr / cb

Seitdem sich Selena Gomez und The Weeknd daten, scheint die Laune von Bella Hadid im Keller zu sein. Auf einem aktuellen Schnappschuss des "Victoria's Secret"-Models schockiert sie die Betrachter mit einer ziemlich expliziten Geste.

Denn das Foto stellt die Frage: Gilt der Mittelfinger, den sie in Richtung der Kamera streckt, womöglich Selena Gomez (24) und The Weeknd (26)? Schließlich handelt es sich bei Letzterem um ihren Exfreund, der nach ihrer Trennung mit der "Kill Em With Kindness"-Sängerin anbandelt. Jetzt erwischten Paparazzi das Model wohl auf dem falschen Fuß. Als sie auf den Auslöser drückten, zeigte ihnen das Model den Stinkefinger – und zu dieser Geste scheint die Schwester von Gigi Hadid (21) absolut zu stehen. Sie teilte das Bild anschließend auf ihrem Instagram-Account.

Nun stellt sich die Frage, ob Bella Hadid (20) damit einen Kommentar zu der neuen Romanze zwischen Selena Gomez und The Weeknd abgeben wollte. Bereits vergangene Woche wurde heiß diskutiert, dass ihr diese Liasion gewaltig gegen den Strich gehen soll. Immerhin ist Sel auch eine Freundin des "Victoria's Secret"-Engels. Bandelt sie nun wirklich mit ihrem Ex an, bricht sie einen Freundinnen-Kodex und es wäre nicht verwunderlich, wenn Bella Hadid deshalb sauer auf sie ist. Eine Quelle berichtete "Hollywood Life", dass sie sich von Selena Gomez hintergangen fühlt.

Aber auch, wenn The Weeknd gerade mit Selena Gomez eine schöne Zeit verbringt, scheint ihn der Flirt vor neue alte Probleme zu stellen. Eine Plaudertasche berichtete "Hollywood Life", dass Abel Tesfaye, wie der Musiker im realen Leben heißt, noch immer Gefühle für seine Verflossene Bella Hadid habe. Trotzdem wolle er Sel nicht verletzen und genießt die Zeit mit ihr. Die Quelle befürchtet zudem, dass es schwer für die frisch Verliebten sein könnte, eine Bindung aufzubauen, die mit seiner vergangenen Beziehung mithalten kann.