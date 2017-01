Selena Gomez datet The Weeknd Justin Bieber soll seinen Segen geben 23.01.2017 10:35 Uhr / am

Selena Gomez und The Weeknd werden als neues Traumpaar der Musikwelt gehandelt. Einem passt das aber offenbar überhaupt nicht: Justin Bieber. Nach seiner Meinung über den Musiker gefragt, gab Biebs eine wenig schmeichelhafte Antwort. Nun sei Sel enttäuscht, heißt es.

Selena Gomez (24) und Justin Bieber (22) galten lange Zeit als unzertrennlich, selbst nach ihrem Liebes-Aus schienen sie sich nie ganz voneinander lösen zu können. Nun könnte die Sängerin endlich über Biebs hinweg sein und mit The Weeknd (26) ein neues Liebesglück gefunden haben. Doch wie "Hollywood Life" zu berichten weiß, soll Sel noch immer sehr an der Meinung ihres Ex-Freundes gelegen sein. Wie ein Informant dem Portal steckte, "würde sie es lieben, wenn Justin seinen Segen geben würde".

Umso bedauerlicher sei es für Selena Gomez, dass Justin Bieber gerade das offenbar nicht tun wird. Sie sei sehr "enttäuscht", dass ihr Ex ihren mutmaßlich neuen Freund öffentlich gedisst habe. Konkret hatte sich Folgendes zugetragen: Am vergangenen Freitag fragte "TMZ" bei dem "Purpose"-Sänger nach, ob er denn Musik von "The Weeknd" höre. Seine Antwort war eindeutig: "Nein, ich kann keinen Song von The Weeknd hören. Das Zeug ist verdammt schlecht." Zwar bezog sich der Mädchenschwarm mit dieser Antwort nicht direkt auf die Beziehungsgerüchte rund um die "Same Old Love"-Interpretin und den Musiker, dennoch hört es sich so an, als könnte Eifersucht mitgeschwungen sein.

Unabhängig von Justin Biebers Diss scheint es bei Selena Gomez und The Weeknd rund zu laufen. Wie eine Quelle von "Hollywood Life" ebenfalls berichtete, trafen sich die Sängerin und der Musiker Ende vergangener Woche erneut zum Date in einem Club in Los Angeles. Augenzeugen zufolge verhielten sie sich bei dem Treffen "wie ein Paar". Denn: "Sie küssten sich und sie streichelte zwischenzeitlich seinen Rücken."