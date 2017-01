Selena Gomez datet The Weeknd Liebesrat von Jennifer Aniston 18.01.2017 15:08 Uhr / lm

Die Nachricht um eine mögliche Romanze zwischen Selena Gomez und The Weeknd schlägt hohe Wellen und beherrscht momentan größtenteils die Schlagzeilen. Da ist guter Rat teuer, doch zum Glück hat die Popsängerin mit Jennifer Aniston eine gute Freundin, die wertvolle Tipps parat hält.

So rät Jennifer Aniston (47) ihrer jungen Freundin Selena Gomez (24), nicht allzu viel auf die Stimmen zu geben, die sich zu ihrem Flirt mit The Weeknd (26) derzeit erheben. ″Jennifer gehört zu den Menschen, die Selena am meisten unterstützen″, erklärt eine Quelle im Gespräch mit ″Hollywood Life″. "Sie hat Selena ermutigt, ihrem Herzen zu folgen und die Hasskommentare zu ignorieren.″

Weiter weiß die Plaudertasche: ″Jennifer ist der Meinung, wenn irgendjemand es verdient, glücklich zu sein, dann ist es Selena. Sie weiß, dass Selena keiner Fliege etwas zuleide tut. Außerdem sollte sie ihre Beziehung mit The Weeknd nicht verstecken, nur weil es negatives Feedback gibt.″

Selena Gomez und die 23 Jahre ältere Schauspielerin lernten sich über das gemeinsame Management der beiden kennen, seitdem verbindet die zwei Frauen offenbar eine Freundschaft, wie die "Hands to Myself"-Sängerin vergangenen Sommer im Interview mit ″KTU″ verriet. ″Sie hat mich sofort in ihr Haus eingeladen. Sie hat einen Pizzaofen und wir haben Pizza gegessen. Sie ist sehr cool und süß und gibt mir oft mütterliche Ratschläge.″

Vor wenigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die Selena Gomez und The Weeknd innig miteinander knutschend vor einem Restaurant in Santa Monica zeigen. Der Musiker, dessen echter Name Abel Tesfaye lautet, hatte sich erst Ende 2016 von Modelfreundin Bella Hadid (20) getrennt. Zu einer möglichen Beziehung zwischen Selena Gomez und The Weeknd gibt es bislang kein offizielles Statement.