Selena Gomez disst Ex von The Weeknd Bella Hadid ist keine Freundin 16.01.2017 14:54 Uhr / tr

Die Turtelbilder von Selena Gomez und The Weeknd sollen Bella Hadid bitter aufgestoßen sein. Doch nun könnte es noch härter für die Laufstegschönheit kommen: Sel leugnet angeblich, überhaupt mit ihr befreundet zu sein.

Das Liebeskarussell dreht sich in Hollywood mal wieder in Windeseile: Nachdem Selena Gomez (24) offenbar eine Weile als Single durch die Welt ging, wird sie nun mit Hottie The Weeknd (26) in Verbindung gebracht. Der war bis November 2016 mit Bella Hadid (20) zusammen, die wiederum als Freundin von Sel gilt. Vom schlechten Gewissen ihrer Freundin gegenüber ist die "Same Old Love"-Interpretin aber angeblich nicht geplagt. Der Grund: Sie soll das mit der Freundschaft ganz anders sehen.

Wie ein Vertrauter "TMZ" berichtete, sei es zwar richtig, dass Selena Gomez und Bella Hadid beide zur Squad von Taylor Swift (27) gehörten. Das sei aber eigentlich schon alles. Die Hadid-Schwestern seien eher lockere Bekannte als enge Freundinnen für Selena. Und genau deshalb hat es die Ex-Freundin von Justin Bieber (22) angeblich auch nicht für nötig gehalten, Bella Hadid über den Stand der Dinge mit The Weeknd zu informieren. Ob der "Victoria's Secret"-Engel das genau so sieht, wusste die Plaudertasche aber nicht.

Selena Gomez und der Rapper waren vergangene Woche zum ersten Mal gemeinsam beim Date in Santa Monica gesichtet worden, Paparazzi-Bilder zeigen die beiden turtelnd und knutschend vor einem Restaurant. Dem Bericht zufolge hat die Romanze zwischen der Sängerin und dem Musiker aber schon vor rund zwei Monaten ihren Anfang genommen. Weihnachten und Silvester sollen die Turteltauben trotzdem getrennt voneinander verbracht haben. Laut einem Informanten des US-Portals sei die Beziehung nicht "so ernst".